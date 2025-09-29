Topo

Notícias

Haddad: cenário de 'animosidade' com EUA foi 'artificialmente criado' e será superado

São Paulo

29/09/2025 11h22

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 29, que acredita que o atual cenário de "animosidade" com os Estados Unidos foi "artificialmente criado", mas é uma situação que será superada. Na avaliação de Haddad, o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros foi "um tiro no pé" por parte dos norte-americanos. "Não faz o menor sentido os EUA pagar mais caro no café, na carne, não faz o menor sentido", afirmou Haddad durante participação em evento do Itaú BBA, em São Paulo.

Sobre a relação comercial com os Estados Unidos, Haddad lembrou que teve um encontro com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, no mês de maio, no qual ele mencionou que não faria sentido os EUA taxarem a América do Sul.

"Aí, dois meses depois, muda tudo, e veio uma tarifa que está aí, de 40% extra sobre alguns produtos. Todo mundo vai concordar que não faz o menor sentido, do ponto de vista econômico, nem para ele, nem para nós", afirmou o ministro, destacando que os EUA tem superávit comercial com o Brasil.

Haddad reforçou que acredita que uma hora haverá o início de um debate "racional" sobre a questão, separando questões econômicas das questões políticas. Neste contexto, o ministro disse que o discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na assembleia da ONU na última semana foi muito "oportuno" e na direção correta.

"Gerou um clima mais amigável, temos que explorar isso", avaliou o chefe da Fazenda.

O ministro salientou, ainda, que, do ponto de vista macroeconômico haverá poucos impactos do tarifaço, e que o problema maior é justamente micro, entre os setores mais afetados.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Após incursões de drones em países bálticos, Ucrânia propõe escudo aéreo com aliados para conter ameaça russa

Rússia se retira do tratado europeu contra a tortura

Alcaraz vence Ruud e vai enfrentar Fritz na final do ATP 500 de Tóquio

Grupo religioso com 17 pessoas é resgatado após se perder em morro de Porto Alegre

Pentágono enviará 200 soldados da Guarda Nacional a Portland

Sindustrigo vê potencial para produção paulista nos próximos anos

Bebês em incubadoras na Cidade de Gaza correm risco com intensificação de ataque israelense, diz Unicef

Com deputado nos EUA, Moraes manda notificar Eduardo Bolsonaro por edital

Após 24 anos, filho lê carta deixada por comissária do 11 de Setembro; veja

Exportadores dos EUA reportam vendas de milho ao México e a locais não revelados

Rússia sai da convenção europeia contra a tortura