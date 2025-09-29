Haddad: cenário de 'animosidade' com EUA foi 'artificialmente criado' e será superado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 29, que acredita que o atual cenário de "animosidade" com os Estados Unidos foi "artificialmente criado", mas é uma situação que será superada. Na avaliação de Haddad, o tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros foi "um tiro no pé" por parte dos norte-americanos. "Não faz o menor sentido os EUA pagar mais caro no café, na carne, não faz o menor sentido", afirmou Haddad durante participação em evento do Itaú BBA, em São Paulo.

Sobre a relação comercial com os Estados Unidos, Haddad lembrou que teve um encontro com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, no mês de maio, no qual ele mencionou que não faria sentido os EUA taxarem a América do Sul.

"Aí, dois meses depois, muda tudo, e veio uma tarifa que está aí, de 40% extra sobre alguns produtos. Todo mundo vai concordar que não faz o menor sentido, do ponto de vista econômico, nem para ele, nem para nós", afirmou o ministro, destacando que os EUA tem superávit comercial com o Brasil.

Haddad reforçou que acredita que uma hora haverá o início de um debate "racional" sobre a questão, separando questões econômicas das questões políticas. Neste contexto, o ministro disse que o discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na assembleia da ONU na última semana foi muito "oportuno" e na direção correta.

"Gerou um clima mais amigável, temos que explorar isso", avaliou o chefe da Fazenda.

O ministro salientou, ainda, que, do ponto de vista macroeconômico haverá poucos impactos do tarifaço, e que o problema maior é justamente micro, entre os setores mais afetados.