Grande São Paulo tem 3ª morte por suspeita de intoxicação por metanol

29/09/2025 18h10

Segundo a prefeitura, os profissionais do Centro de Controle de Intoxicações (CCI-SP) estão orientados a fazerem o reconhecimento de sinais e sintomas, "visando diagnósticos e tratamento rápidos, assim como notificação dos casos suspeitos".

A prefeitura informou que este ano foram registrados 14 casos suspeitos de intoxicação por metanol após o consumo de bebida adulterada. O óbito registrado na cidade foi de um homem de 54 anos, da região da Mooca, morto no dia 15 deste mês.

