Governo dos EUA "caminha para paralisação", declara vice-presidente Vance

29/09/2025 18h19

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse nesta segunda-feira (29) que o governo federal "caminha para uma paralisação", em menos de 36 horas, e culpou os democratas do Congresso por quererem impor condições em um projeto de lei orçamentária de curto prazo.

O governo "caminha para uma paralisação porque os democratas não farão o que é certo. Espero que mudem de ideia, mas veremos", disse Vance a jornalistas após uma reunião dos principais representantes democratas e republicanos do Congresso com o presidente Donald Trump na Casa Branca.

rle-jz/nn/am

© Agence France-Presse

