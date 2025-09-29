Governo dos EUA "caminha para paralisação", declara vice-presidente Vance

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse nesta segunda-feira (29) que o governo federal "caminha para uma paralisação", em menos de 36 horas, e culpou os democratas do Congresso por quererem impor condições em um projeto de lei orçamentária de curto prazo.

O governo "caminha para uma paralisação porque os democratas não farão o que é certo. Espero que mudem de ideia, mas veremos", disse Vance a jornalistas após uma reunião dos principais representantes democratas e republicanos do Congresso com o presidente Donald Trump na Casa Branca.

