Topo

Notícias

Linha-4 Amarela ganhará duas novas estações após renovação de concessão

ViaQuatro garantiu prorrogação da concessão da Linha 4 por 20 anos - Reprodução/ViaQuatro
ViaQuatro garantiu prorrogação da concessão da Linha 4 por 20 anos Imagem: Reprodução/ViaQuatro
do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/09/2025 10h09Atualizada em 29/09/2025 10h12

O governo de São Paulo oficializou hoje a prorrogação da concessão da Linha 4-Amarela, operada pela ViaQuatro, e anunciou a expansão da linha com duas novas estações.

O que aconteceu

Concessão foi prorrogada por mais 20 anos. O prazo consta no Termo Aditivo nº 10 do contrato do governo com a ViaQuatro, aprovado na semana passada pelo conselho diretor da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e publicado hoje pela gestão paulista.

Governo e concessionária investirão cerca de R$ 4 bilhões em obras de ampliação da linha até Taboão da Serra, na Grande SP. A destinação do valor, segundo divulgado em nota pela gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), inclui a obra civil nos 3,3 km de via que irão conectar a estação Vila Sônia às futuras estações Chácara do Jockey e Taboão da Serra, na região metropolitana da capital.

Estado investirá aproximadamente R$ 3 bilhões e empresa R$ 1 bilhão. Os recursos estaduais incluem um financiamento com o Banco Mundial, de acordo com o governo. "Devido ao volume de investimento, o aditivo estende o prazo de concessão em 20 anos", divulgou.

Contrato inclui compra de seis novos trens. Conforme a gestão estadual, o projeto também prevê a construção de uma subestação de energia e implantação de sistemas operacionais, em um prazo previsto de 48 a 64 meses, sob a supervisão da Artesp.

Governo prevê atender 50 mil novos passageiros por dia no metrô. O projeto prevê ainda a integração com transporte coletivo em terminais de ônibus das estações Vila Sônia, São Paulo-Morumbi, Butantã e, futuramente, em Taboão da Serra, além de acessos na Av. Monsenhor Manfredo Leite e Corredor Av. Prof. Francisco Morato, ainda conforme divulgado pelo governo.

Renovação contratual ocorre após descarrilhamento de trem na linha 4-Amarela gerar atrasos e comoção entre passageiros. O acidente, ocorrido entre as estações Vila Sônia e Morumbi, ocorreu no último dia 9 e impactou as operações da linha por quase uma semana. Vídeos gravados por passageiros mostram um vagão afastado do restante da composição e muitos destroços. No dia, pessoas tiveram de andar pelos trilhos até a estação Vila Sônia.

Empresa afirmou que equipes verificaram danos em componentes de sinalização. Segundo a ViaQuatro, a substituição ocorreu ao longo dos dias seguintes ao acidente, com a importação de peças da França.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Ministro do Exterior da Alemanha diz que nenhum membro da Otan será deixado sozinho para lidar com ataques híbridos da Rússia

Ratos de Paris encontram um aliado político inesperado

Partido governista pró-UE obtém maioria surpreendente em votação decisiva na Moldávia

Quem era a cientista brasileira morta atropelada em Portugal

Fundos passam a apostar na queda da soja na CBOT na semana até dia 23

Linha-4 Amarela ganhará duas novas estações após renovação de concessão

Turquia ajuda a retirar ativistas da flotilha para Gaza após avaria em barco

Zelenskiy propõe escudo aéreo conjunto com aliados

Contaminantes eternos 'tóxicos' são detectados no sangue de comissária europeia

Medvedev adverte Europa sobre perigo nuclear de guerra com a Rússia

Trump recebe Netanyahu para debater paz em Gaza