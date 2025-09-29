Topo

Genmab comprará a desenvolvedora de tratamentos contra o câncer Merus por US$ 8 bi

29/09/2025 10h21

A empresa dinamarquesa de biotecnologia Genmab comprará a Merus em um acordo de compra total das ações da holandesa, avaliado em aproximadamente US$ 8 bilhões, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 29. A transação deverá ser concluída até o primeiro trimestre de 2026.

O acordo foi aprovado pelo conselho de diretores das duas empresas com unanimidade e uma subsidiária da Genmab será responsável por adquirir 100% das ações ordinárias da Merus, pagando US$ 97 por ação.

O valor representa um prêmio de cerca de 41% sobre o preço de fechamento das ações da Merus na sexta-feira, que foi de US$ 68,89.

Com a aquisição, a Genmab passará a ter acesso aos ativos de petosemtamab, uma terapia inovadora em estágio avançado - fase três de desenvolvimento - para tratar câncer na cabeça e no pescoço.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

