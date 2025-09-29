Topo

Notícias

Galípolo sobre juros: é importante BC não 'se emocionar' com dado isolado

São Paulo

29/09/2025 12h46

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 29, que o BC não pode "se emocionar" com um dado isolado para definir os próximos passos da política monetária. "Sempre, nesse começo de inflexão de economia, vão chegar dados mistos, e por isso que é importante que o Banco Central siga sem se emocionar, sem querer reagir imediatamente a partir de um dado isolado", comentou Galípolo durante participação de evento no Itaú BBA, em São Paulo.

Ao comentar sobre o cenário econômico, Galípolo reforçou que ainda vê a inflação de serviços rodando em um nível bastante alto e incompatível com a meta de 3%. Ele também destacou que o mercado de trabalho está resiliente e no nível mais "exuberante" da história do País.

O presidente do BC pontuou, contudo, que o cenário atual tem corroborado a visão original do BC, de que há uma suavização do ciclo econômico. "Acho que esse é um cenário que vem fornecendo e subsidiando aquele cenário esperado de uma desaceleração ordenada", disse o banqueiro central.

Galípolo reforçou, ainda, que o ponto central é buscar convergência da inflação para a meta, a despeito das razões que levam a essa desancoragem. "Tem várias razões para desancoragem, mas o fato é que o ponto central é discutir se o patamar do juro é restritivo o suficiente no período que for necessário para que a gente possa produzir a convergência", detalhou.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Semana de Moda de Paris inicia edição 'histórica'

Paris: Fórum do Amanhã promove diálogo entre especialistas brasileiros e franceses para futuro sustentável

Drink batizado e 2 mortes: o que se sabe da intoxicação por metanol em SP

Bebidas alcoólicas adulteradas com metanol causaram mortes em SP

ChatGPT é denunciado na Justiça alemã por suposta violação de direitos autorais

Previsão de tempo para SP nesta semana

Ex-premiê britânico é cotado para assumir transição de Gaza após guerra

Trio europeu "continuará a buscar canais diplomáticos" sobre Irã

Crise orçamentária ameaça reforma da infraestrutura na Alemanha

'Quando eu for falar com Trump, vou levar Janja', brinca Lula

Trump se diz 'muito confiante' em um acordo sobre Gaza ao receber Netanyahu