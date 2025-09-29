Topo

Galípolo diz que ainda há muito esforço a ser feito pelo Banco Central

29/09/2025 11h32

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira que ainda há "muito esforço" a ser feito pela autoridade monetária, destacando que nenhuma projeção de economistas ou do setor produtivo aponta para uma inflação na meta em 2026.

Falando no evento Itaú Macro Day, Galípolo afirmou que cabe ao BC levar a inflação a 3%, e que a convergência dos preços para esse patamar tem sido lenta.

Ele reiterou que o BC seguirá consumindo dados e vendo como se dá a reação da economia para conduzir a convergência da inflação para a meta.

(Reportagem de Fabrício de Castro)

