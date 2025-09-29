Topo

Notícias

Galípolo afirma que BC jamais falou que Selic de 15% não é uma taxa alta

São Paulo

29/09/2025 12h38

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 29, que a autoridade monetária jamais falou que uma Selic de 15% não se trata de uma taxa alta. "Eu acho que o Banco Central jamais falou algo diferente de que 15% não fosse uma taxa de juros alta. Quando você compara com outros países, ou quando você compara até com uma série histórica", afirmou Galípolo, durante participação em evento do Itaú BBA, em São Paulo.

Apesar de reconhecer o nível restritivo dos juros, Galípolo frisou que o que importa é garantir que a inflação chegue na meta de 3%.

"É importante a gente lembrar sempre que a métrica que o BC recebe, o comando legal, não é uma sugestão, é um comando legal, para colocar a inflação em 3%. Não é para colocar a inflação na média dos outros países. É em, 3%", detalhou ele.

Nesse contexto, o presidente do BC reforçou que o movimento de convergência para a meta acontece de forma lenta, por conta da resiliência da economia doméstica. Por isso, acrescentou Galípolo, ainda há muito esforço para ser feito pelo Banco Central e o cenário demanda vigilância e persistência.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Moraes autoriza regime aberto e uso de tornozeleira a Daniel Silveira

J.K. Rowling acusa Emma Watson de ser 'ignorante' sobre a transidentidade

Netanyahu pede desculpas ao primeiro-ministro do Catar por ataque (fonte diplomática)

Netanyahu pede desculpas ao Qatar por ataque a Doha, diz Reuters

Não há evidências de que China esteja comprando universidades no Brasil

Metanol: fechar distribuidoras do crime pode ter impulsionado intoxicações

Netanyahu pede desculpas ao Catar pelo ataque a Doha, diz fonte

Cocal inicia operação da segunda planta de biogás no interior de SP

Consórcio liderado pela Arábia Saudita comprará empresa de jogos eletrônicos EA por US$ 55 bi

Ataque mortal a igreja em Michigan deixa investigadores em busca do motivo

'Fora do padrão': surto inédito com metanol preocupa, diz diretora da Senad