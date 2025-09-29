Topo

Notícias

Fux suspende indiciamento de Elmar Nascimento em caso de pouso irregular de helicóptero

O deputado Elmar Nascimento, do União Brasil - Pedro Ladeira - 15.mar.23/Folhapress
O deputado Elmar Nascimento, do União Brasil Imagem: Pedro Ladeira - 15.mar.23/Folhapress

São Paulo

29/09/2025 18h02

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu hoje suspender o processo que analisava supostas irregularidades apontadas pela Polícia Federal em relação a um helicóptero do deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA).

A medida confirma etapas anteriores do processo. Em dezembro, a suspensão havia sido determinada de forma provisória e, em fevereiro, foi ratificada pela Primeira Turma. Agora, a decisão passa a ter caráter definitivo. O ministro determinou ainda o envio do caso para o STF.

Relacionadas

PF aponta participação de Elmar Nascimento em esquema de fraudes e desvios

PF encontra dinheiro no sapato do primo do deputado Elmar Nascimento

PF mira família de Elmar Nascimento em operação contra desvio de emendas

A investigação começou em setembro de 2024, quando a PF passou a apurar o pouso de um helicóptero em área residencial de Vitória da Conquista, interior da Bahia, o que seria proibido. Segundo a polícia, Elmar seria um dos sócios da empresa proprietária da aeronave.

A defesa do parlamentar alegava que o indiciamento não poderia ter sido realizado sem autorização do STF, já que ele possui foro por prerrogativa de função. Argumentou ainda que houve "usurpação de competência", pois os fatos investigados ocorreram enquanto Elmar exercia seu mandato.

Na decisão, Fux ressaltou que cabe ao Supremo analisar casos que envolvem parlamentares federais. "Verifica-se que a autoridade reclamada determinou a instauração de inquérito, realizou investigações e promoveu o indiciamento de parlamentar federal, por ato ilícito supostamente praticado contemporaneamente ao exercício das funções."

"Diante deste quadro, constato a usurpação de competência deste Supremo Tribunal, tendo em vista caber ao Supremo Tribunal Federal aferir a aplicabilidade da competência originária da Corte", destacou o ministro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Após restrição em visto, Padilha discursa remotamente na Opas e elogia Mais Médicos

Ex-ministro da Agricultura da China é condenado à morte

LeBron James animado com 23ª temporada na NBA: 'Não sei quando será o fim'

Autoridade Palestina saúda esforços de Trump para acabar com guerra em Gaza

Autoridade Palestina saúda "esforços determinados" de Trump para Gaza

Governo dos EUA "caminha para paralisação", declara vice-presidente Vance

West Ham empata com Everton (1-1) na estreia de Nuno Espírito Santo

Chefe da Jihad Islâmica avalia anúncio dos EUA e de Israel sobre Gaza uma "receita para explodir região"

Lewis Hamilton perde Roscoe: como lidar com morte de um animal de estimação

Ministros árabes e islâmicos estão prontos para cooperar com EUA para finalizar acordo de Trump sobre Gaza

Fux suspende indiciamento de Elmar Nascimento em caso de pouso irregular de helicóptero