Topo

Notícias

Fundos passam a apostar na queda da soja na CBOT na semana até dia 23

29/09/2025 10h14

São Paulo, 29 - Fundos de investimento passaram a apostar na queda da soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 23 de setembro. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), a posição líquida desses participantes passou de comprada em 188 lotes para vendida em 24.742 lotes.No período, os fundos aumentaram suas apostas na queda dos preços do milho. A posição líquida vendida subiu 19,4%, passando de 81.497 para 97.323 lotes. Já no trigo, o saldo vendido cresceu 13,4%, de 85.799 para 97.295 lotes.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Ministro do Exterior da Alemanha diz que nenhum membro da Otan será deixado sozinho para lidar com ataques híbridos da Rússia

Ratos de Paris encontram um aliado político inesperado

Partido governista pró-UE obtém maioria surpreendente em votação decisiva na Moldávia

Quem era a cientista brasileira morta atropelada em Portugal

Fundos passam a apostar na queda da soja na CBOT na semana até dia 23

Linha-4 Amarela ganhará duas novas estações após renovação de concessão

Turquia ajuda a retirar ativistas da flotilha para Gaza após avaria em barco

Zelenskiy propõe escudo aéreo conjunto com aliados

Contaminantes eternos 'tóxicos' são detectados no sangue de comissária europeia

Medvedev adverte Europa sobre perigo nuclear de guerra com a Rússia

Trump recebe Netanyahu para debater paz em Gaza