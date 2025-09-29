Fundos passam a apostar na queda da soja na CBOT na semana até dia 23

São Paulo, 29 - Fundos de investimento passaram a apostar na queda da soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 23 de setembro. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), a posição líquida desses participantes passou de comprada em 188 lotes para vendida em 24.742 lotes.No período, os fundos aumentaram suas apostas na queda dos preços do milho. A posição líquida vendida subiu 19,4%, passando de 81.497 para 97.323 lotes. Já no trigo, o saldo vendido cresceu 13,4%, de 85.799 para 97.295 lotes.