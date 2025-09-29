Topo

Notícias

França resgata quase 400 migrantes no Canal da Mancha neste fim de semana

29/09/2025 08h16

Quase 400 migrantes foram resgatados no fim de semana quando tentavam cruzar o Canal da Mancha para chegar ao litoral do Reino Unido, informaram as autoridades francesas nesta segunda-feira (29). 

Apesar dos esforços das autoridades francesas e britânicas para frear o fluxo migratório - incluindo um acordo que permite devolver à França algumas pessoas que chegam ao Reino Unido -  as travessias continuam, impulsionadas por condições meteorológicas favoráveis. 

No sábado, quase 220 pessoas foram resgatadas. Duas mulheres somalis morreram após sofrer uma parada cardíaca, apesar das tentativas de reanimação. Cinco ficaram levemente feridas e várias sofreram hipotermia. 

No domingo, pelo menos 176 migrantes foram resgatados. Um adolescente morreu após ser encontrado inconsciente na praia de Ecault, perto de Calais. 

O corpo de outro migrante também foi recuperado na manhã de sábado em Gravelines, ao leste de Calais, embora os investigadores acreditem que sua morte possa ter acontecido dias antes. 

Com estes casos, o número de mortos durante tentativas de entrada irregular da fronteira sobe a pelo menos 27 desde o início do ano, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. 

Desde o início do ano, 32.000 pessoas conseguiram chegar ao litoral britânico - um número recorde - e somente no sábado 895 pessoas desembarcaram em 12 lanchas e botes precários, segundo o governo britânico. 

zl-cla-sjw/ekf/meb/an/dd/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Soja/Imea: Mato Grosso semeou 5,97% da área prevista na safra 2025/26

Operação contra avanço do Comando Vermelho tem ao menos 12 presos no Rio

Barra Funda, um dos bairros mais cool do mundo

França resgata quase 400 migrantes no Canal da Mancha neste fim de semana

Taxa ambiental precisa ser fiscalizada para não ser desvirtuada, diz especialista

NFL anuncia Bad Bunny como artista do show do intervalo do Super Bowl

Forças israelenses avançam antes das negociações entre Trump e Netanyahu sobre guerra em Gaza

Qual é a melhor estratégia de estudos para o vestibular? Veja dicas de quem foi bem na prova

Partido pró-Europa vence eleições na Moldávia, que aposta em adesão à União Europeia

Fachin toma posse na presidência do STF nesta segunda-feira

Lufthansa anuncia corte de 4 mil cargos administrativos