Fórum das famílias de reféns classifica como 'histórico' plano de Trump para Gaza

29/09/2025 16h04

O principal grupo israelense que representa as famílias dos reféns retidos na Faixa de Gaza classificou, nesta segunda-feira (29), de "histórico" o plano de paz do presidente americano, Donald Trump, para o território palestino e pediu mais pressão internacional sobre o Hamas para que o aceite.

"Este é um acordo histórico que permitirá ao nosso povo sanar, pôr fim à guerra e traçar um novo futuro para o Oriente Médio", disse em comunicado o Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos, elogiando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por aceitar o plano. 

"O mundo deve aplicar máxima pressão para garantir que o Hamas se comprometa com esta histórica oportunidade de paz", acrescentou.

