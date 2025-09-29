Topo

Notícias

Focus: Selic no fim de 2025 continua em 15,0%; para 2026, segue em 12,25%

Brasília

29/09/2025 08h47

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 permaneceu em 15,00% pela 14ª semana consecutiva, após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter mantido os juros neste nível na mais recente decisão, no dia 17 de setembro.

Na ata, o Copom reafirmou que o cenário é marcado por elevada incerteza, o que exige cautela na condução da política monetária. Repetiu também que seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta.

O colegiado detalhou que, "na medida em o cenário tem se delineado conforme esperado, o Comitê inicia um novo estágio em que opta por manter a taxa inalterada e seguir avaliando se, mantido o nível corrente por período bastante prolongado, tal estratégia será suficiente para a convergência da inflação à meta".

Considerando apenas as 71 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também seguiu em 15,00%.

A mediana para a Selic no fim de 2026 continuou em 12,25%. Considerando só as 70 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana caiu de 12,25% para 12,00%.

A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 33ª semana seguida. A mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 10,00% pela 40ª semana consecutiva.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Acidente do voo Air France Rio-Paris em 2009 volta aos tribunais

Jogos de Paris custaram 6 bilhões de euros ao Estado francês (Tribunal de Contas)

Ministro israelense pede 'liberdade total de ação' para o Exército em Gaza

Soja/Imea: Mato Grosso semeou 5,97% da área prevista na safra 2025/26

Operação contra avanço do Comando Vermelho tem ao menos 12 presos no Rio

Barra Funda, um dos bairros mais cool do mundo

França resgata quase 400 migrantes no Canal da Mancha neste fim de semana

Taxa ambiental precisa ser fiscalizada para não ser desvirtuada, diz especialista

NFL anuncia Bad Bunny como artista do show do intervalo do Super Bowl

Fluminense quebra jejum de vitórias e vence o Botafogo por 2 a 0

Filme uruguaio Quemadura China vence mostra Território da CineBH