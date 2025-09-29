Topo

Notícias

Focus: mediana de IPCA 2025 passa de 4,83% para 4,81%, acima do teto da meta

Brasília

29/09/2025 08h43

A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 caiu de 4,83% para 4,81%. Há quatro semanas estava em 4,85%. A taxa está 0,31 ponto porcentual acima do teto da meta, de 4,50%. Considerando apenas as 63 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a medida passou de 4,82% para 4,80%.

A projeção para o IPCA de 2026 caiu de 4,29% para 4,28%. Considerando apenas as 60 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana recuou de 4,27% para 4,26%.

O Banco Central espera que o IPCA some 4,8% em 2025 e 3,6% em 2026, conforme a trajetória divulgada no último ciclo de comunicações do Comitê de Política Monetária (Copom). No horizonte relevante, o primeiro trimestre de 2027, o colegiado espera que a inflação em 12 meses seja de 3,4%.

Na última decisão, o Copom manteve a taxa Selic em 15% e reafirmou que o cenário é marcado por elevada incerteza, o que exige cautela na condução da política monetária. "O Comitê seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta", enfatizou.

O colegiado também detalhou, na ata, que, "na medida em o cenário tem se delineado conforme esperado, o Comitê inicia um novo estágio em que opta por manter a taxa inalterada e seguir avaliando se, mantido o nível corrente por período bastante prolongado, tal estratégia será suficiente para a convergência da inflação à meta".

A partir deste ano, a meta de inflação é contínua, com base no IPCA acumulado em 12 meses. O centro é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto porcentual para mais ou para menos.

Se a inflação ficar fora desse intervalo por seis meses consecutivos, considera-se que o BC perdeu o alvo. Isso aconteceu após a divulgação do IPCA de junho, no dia 10 de julho. A autoridade monetária publicou uma carta aberta informando que espera queda da taxa abaixo de 4,50% no fim do primeiro trimestre de 2026.

A mediana do Focus para a inflação de 2027 seguiu em 3,90%. A projeção para o IPCA de 2028 continuou em 3,70%. Há quatro semanas, estavam em 3.94% e 3,80%, respectivamente.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Acidente do voo Air France Rio-Paris em 2009 volta aos tribunais

Jogos de Paris custaram 6 bilhões de euros ao Estado francês (Tribunal de Contas)

Ministro israelense pede 'liberdade total de ação' para o Exército em Gaza

Soja/Imea: Mato Grosso semeou 5,97% da área prevista na safra 2025/26

Operação contra avanço do Comando Vermelho tem ao menos 12 presos no Rio

Barra Funda, um dos bairros mais cool do mundo

França resgata quase 400 migrantes no Canal da Mancha neste fim de semana

Taxa ambiental precisa ser fiscalizada para não ser desvirtuada, diz especialista

NFL anuncia Bad Bunny como artista do show do intervalo do Super Bowl

Fluminense quebra jejum de vitórias e vence o Botafogo por 2 a 0

Filme uruguaio Quemadura China vence mostra Território da CineBH