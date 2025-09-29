Topo

Notícias

Focus: déficit primário de 2025 segue em 0,51% do PIB

Brasília

29/09/2025 09h51

A mediana do relatório Focus para o déficit primário do setor público consolidado em 2025 permaneceu em 0,51% do Produto Interno Bruto (PIB). Um mês antes, era de 0,52%. A meta fiscal é de déficit zero nas contas do governo central este ano, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos.

A estimativa intermediária para o déficit primário do setor público em 2026 seguiu em 0,60% do PIB. Um mês antes, já era de 0,60%. O alvo do ano que vem é de um superávit de 0,25% do PIB para o governo central, também com tolerância de 0,25 ponto para mais ou para menos.

Nominal

A estimativa intermediária do Focus para o déficit nominal de 2025 continuou em 8,50% do PIB. Um mês antes, era de 8,40%. A mediana para o rombo nominal de 2026 passou de 8,40% para 8,45% do PIB. Quatro semanas antes, era de 8,40%.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. O resultado nominal reflete o saldo após o gasto com juros e outras despesas financeiras.

A mediana para a dívida líquida do setor público (DLSP) como proporção do PIB em 2025 se manteve em 65,80% pela 17ª semana seguida. A estimativa intermediária para 2026 seguiu em 70,09%. Quatro semanas atrás, estava em 70,05%.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Quem era a cientista brasileira morta atropelada em Portugal

Fundos passam a apostar na queda da soja na CBOT na semana até dia 23

Linha-4 Amarela ganhará duas novas estações após renovação de concessão

Turquia ajuda a retirar ativistas da flotilha para Gaza após avaria em barco

Zelenskiy propõe escudo aéreo conjunto com aliados

Contaminantes eternos 'tóxicos' são detectados no sangue de comissária europeia

Medvedev adverte Europa sobre perigo nuclear de guerra com a Rússia

Trump recebe Netanyahu para debater paz em Gaza

Rússia pergunta: se Ucrânia receber mísseis Tomahawk, EUA fornecerão os dados do alvo?

Tribunal francês abre novo julgamento sobre desastre aéreo do AF447, 16 anos depois

Reino Unido propõe identidade digital para trabalho e reacende debate sobre imigração