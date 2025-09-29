Topo

Filme uruguaio Quemadura China vence mostra Território da CineBH

29/09/2025

A 19ª edição da CineBH - Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte-  anunciou, na noite desse domingo (28), os vencedores da Mostra Território e os projetos premiados no Brasil CineMundi - 16th International Coproduction Meeting. A cerimônia de encerramento foi no Cine-Theatro Brasil, no centro da capital mineira.

O prêmio de melhor filme da Mostra Território foi concedido a Quemadura China, produção uruguaia dirigida por Verónica Perrotta. Também foram reconhecidos Chicharras (México), de Luna Marán, com o prêmio de Melhor Presença; Huaquero (Peru), de Juan Carlos Donoso Gómez, com Destaque do Júri em Montagem; e Punku (Peru), de Juan Daniel Fernández Molero, vencedor do Prêmio Abraccine.

Destaques da programação

Ao longo de seis dias, a CineBH exibiu 101 títulos nacionais e internacionais, reforçando a pluralidade e a diversidade do cinema contemporâneo. Entre os destaques, esteve a exibição de O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, escolhido para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2026.

Festival CineBH é encerrado em Belo Horionte;  Quemadura China vence mostra Território - Foto DivulgaçãoFestival CineBH

Filmes desenvolvidos nos laboratórios do CineMundi também chamaram atenção, como A Natureza das Coisas Invisíveis, estreia em longas da brasiliense Rafaela Camelo, que emocionou o público em sessão com aplausos. O filme de Camelo teve sua estreia mundial na mostra Generation, do Festival de Berlim, e recebeu diversos prêmios internacionais neste ano.

O diretor José Eduardo Belmonte apresentou a pré-estreia de Assalto à Brasileira, inspirado em fatos reais do fim da década de 1980. Em entrevista à Agência Brasil, Belmonte destacou que a obra busca retratar "um tempo de desesperança e perda de fé no país", marcado por inflação descontrolada e pelo início da redemocratização.

Brasil CineMundi

Paralelamente às exibições, o Brasil CineMundi premiou projetos em desenvolvimento, reafirmando sua vocação como espaço de coprodução e fomento a novas vozes do cinema.

O júri oficial, formado por Luana Melgaço, Jorge Cohen e Juliette Lepoutre, escolheu Filhas do Mangue, de Stella Carneiro (AL), como vencedor. Segundo os jurados, o projeto se destacou pela originalidade e pela capacidade de articular experiências íntimas com reflexões sobre preservação ambiental, desigualdades regionais e irreverência juvenil.

Na categoria Work in Progress, os premiados foram:

O Filho da Puta (MG/RS), de Erica Maradona, Otto Guerra, Sávio Leite e Tânia Anaya - Prêmio O2 Pós.

Lusco-Fusco (SP), de Bel Bechara e Sandro Serpa - Prêmio Mistika.

A Fabulosa Máquina do Tempo (RJ), de Eliza Capai - Prêmio The End.

O Prêmio Foco Minas ficou com Arrudas (MG), de Matheus Moura.

Entre os projetos mais celebrados, Você? Mãe? (RJ), de Daniel Gonçalves e Nathalia Santos, conquistou três prêmios distintos (DocBrasil, Conecta e DocSP), sendo reconhecido pela força estética e pelo potencial de tornar o pessoal em universal.

Festival CineBH é encerrado em Belo Horionte;  Quemadura China vence mostra Território - Foto DivulgaçãoFestival CineBH

Outros premiados incluem:

Tomba Homem (MG), de Gibi Cardoso - DocSP Study Center.

Febre Tropical (SP), de Andy Malafaia e Carolina Höfs - FIDBA #Link.

Toshi Voltou do Japão (SP), de Marcos Yoshi - Nuevas Miradas.

Enquanto te Escrevo a Paisagem Muda (PE), de Anna Lu Machado e Artur Monteiro - RIDM.

Soberbo (MG), de Camila Matos e Juliana Antunes - Burning.

Omágua Kambeba (AM), de Adanilo - Prêmio principal do MECAS e do coletivo Filmes de Plástico.

Sapatour (SP), de Gab Laurenzato - World Cinema Fund.

Diamante, o Bailarina (SP), de Pedro Jorge - MAFF/Projeto Paradiso.

O coletivo Filmes de Plástico ainda destinou um prêmio especial a Brilhante (MG), de Carol Silva e Karen Suzane, pela relevância LGBTQIAPN+.

Cinema plural e premiado

Com programação gratuita, a 19ª CineBH reafirmou sua posição como um dos principais encontros cinematográficos do Brasil, valorizando tanto a circulação internacional de filmes quanto o surgimento de novas vozes no país.

*A repórter viajou a convite do evento

