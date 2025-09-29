Topo

Notícias

Fifa sanciona El Salvador por gritos racistas de seus torcedores em jogo contra Suriname

29/09/2025 19h01

A Fifa multou a Federação Salvadorenha de Futebol (Fesfut) por insultos racistas dirigidos a jogadores surinameses por seus torcedores e reduziu o limite de público em seu estádio para a próxima partida das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, anunciou a federação nesta segunda-feira (29). 

Ao final da partida de 8 de setembro, válida pela segunda rodada das eliminatórias da Concacaf, o técnico surinamês Stanley Menzo e o jogador Shaquille Pinas relataram que torcedores no Estádio Cuscatlán, em San Salvador, gritaram "pretos" e "macacos" para os membros de sua seleção, que venceu a partida por 2 a 1. 

A Fifa "notificou a imposição de sanções [...] em decorrência dos incidentes de racismo e discriminação" contra o Suriname, afirmou a Fesfut em um comunicado. 

A entidade que rege o futebol mundial impôs uma multa de US$ 62.715 (R$ 333.805 pela cotação atual) à federação salvadorenha, que deverá ser investida "em um plano abrangente contra a discriminação" endossado pela Fifa. 

A organização também determinou que a próxima partida oficial em casa de El Salvador terá "um mínimo de 15% da capacidade aprovada do estádio, principalmente nas arquibancadas atrás dos gols".

Na próxima partida, no Estádio Cuscatlán, com capacidade para quase 45 mil pessoas, a seleção salvadorenha vai receber o Panamá no dia 10 de outubro, pela terceira rodada da fase final das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. 

Com duas das seis partidas disputadas na fase decisiva, o Suriname lidera o Grupo A com quatro pontos, seguido por El Salvador com três, Panamá com dois e Guatemala com um. 

A Fesfut alertou que "qualquer insulto ou ato discriminatório" pode "resultar em sanções mais severas", que podem incluir "a perda de partidas ou a exclusão de competições internacionais".

"Fazemos um apelo enfático a todos os torcedores salvadorenhos: o futuro do nosso futebol depende do seu comportamento nos estádios", acrescentou o comunicado.

ob/fj/ag/aam/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Autoridade Palestina saúda 'esforços determinados' de Trump para Gaza

Wall Street avança apesar do risco de bloqueio orçamentário nos EUA

Fifa sanciona El Salvador por gritos racistas de seus torcedores em jogo contra Suriname

Fachin assume presidência do Supremo e prega "contenção"

EUA rebaixa Brasil e África do Sul em relatório sobre tráfico de pessoas

Após restrição em visto, Padilha discursa remotamente na Opas e elogia Mais Médicos

Ex-ministro da Agricultura da China é condenado à morte

LeBron James animado com 23ª temporada na NBA: 'Não sei quando será o fim'

Os 20 pontos do plano de Trump para a paz em Gaza

Autoridade Palestina saúda esforços de Trump para acabar com guerra em Gaza

Governo dos EUA "caminha para paralisação", declara vice-presidente Vance