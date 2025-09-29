FGV: Confiança de Serviços sobe 1,9 ponto em setembro ante agosto, para 89 pontos

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) avançou 1,9 ponto em setembro, para 89,0 pontos, na série dessazonalizada, após três quedas seguidas, informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

A melhora foi puxada pelos dois componentes do indicador. O Índice de Situação Atual (ISA-S) ganhou 2,7 pontos, atingindo 93,9 pontos - maior nível desde maio -, enquanto o Índice de Expectativas (IE-S) subiu 1,1 ponto, para 84,2 pontos.

"Apesar da alta, o índice de confiança de serviços não altera a tendência de desaceleração observada ao longo do terceiro trimestre. Neste mês, notam-se alguns resultados positivos dentre os setores, sobretudo nos serviços prestados às famílias e de telecomunicações. A melhora na percepção da situação atual compensa parte da queda dos últimos meses. Em relação ao futuro, a evolução pontual dos indicadores tem uma característica de compensação pelas quedas observadas em um passado recente. Esse resultado sugere que os empresários permanecem com um olhar mais pessimista para o fim do ano, seguindo em linha com a política monetária contracionista", avaliou Stéfano Pacini, economista do Ibre/FGV, em nota oficial.

No ISA-S, o indicador de situação atual dos negócios teve um salto de 4,7 pontos, para 94,6 pontos, e houve acréscimo de 0,6 ponto no volume de demanda atual, que alcançou 93,1 pontos. Já no IE-S, houve melhora de 6,1 pontos na tendência dos negócios para os próximos seis meses, para 87,2 pontos, mas o componente de demanda prevista recuou 3,8 pontos, para 81,4 pontos.

"Apesar de alguma melhora nos indicadores sobre presente, as expectativas dos empresários apontam para pessimismo do setor nos próximos meses. Eles ainda esperam desaceleração da atividade no futuro", completou Pacini.

O levantamento coletou respostas de 1.329 empresas entre os dias 1º e 26 de setembro.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.