Fechamento do mercado financeiro

29/09/2025 18h32

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,61%

Pontos: 146.336,80

Máxima de +1,45% : 147.558 pontos

Mínima estável: 145.447 pontos

Volume: R$ 18,07 bilhões

Variação em 2025: 21,66%

Variação no mês: 3,48%

Dow Jones: +0,15%

Pontos: 46.316,07

Nasdaq: +0,48%

Pontos: 22.591,15

Ibovespa Futuro: +0,64%

Pontos: 147.290

Máxima (pontos): 148.930

Mínima (pontos): 146.630

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,90

Variação: +0,59%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,84

Variação: -1,27%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,81

Variação: +0,85%

Ambev ON

Preço: R$ 12,42

Variação: -0,32%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,35

Variação: -1,8%

Vale ON

Preço: R$ 57,26

Variação: +0,3%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Vale ON

Preço: R$ 57,26

Variação: +0,3%

Itausa PN

Preço: R$ 11,45

Variação: +0,62%

Global 40

Cotação: 731,324 centavos de dólar

Variação: +0,2%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3218

Venda: R$ 5,3223

Variação: -0,3%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,47

Venda: R$ 5,57

Variação: +0,05%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3223

Venda: R$ 5,3229

Variação: -0,4%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4400

Venda: R$ 5,5390

Variação: -0,02%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,3210

Variação: -0,6%

- Euro

Compra: US$ 1,1727 (às 18h23)

Venda: US$ 1,173 (às 18h23)

Variação: +0,26%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2390

Venda: R$ 6,2430

Variação: -0,1%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4100

Venda: R$ 6,4710

Variação: -0,69%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.855,20 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,21%

