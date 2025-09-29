Metanol: fechar distribuidoras do crime pode ter impulsionado intoxicações

O fechamento recente de distribuidoras ligadas ao crime organizado pode ter impulsionado a onda de intoxicações por metanol em bebidas adulteradas em São Paulo, avalia Rodolfo Ramazzini, diretor de comunicação da Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF), no UOL News, do Canal UOL.

Neste mês, nove casos de intoxicação e duas mortes em São Paulo acenderam o alerta para destilados contaminados vendidos em bares e casas noturnas, um cenário considerado fora da curva pelas autoridades.

A falsificação de bebidas se dá com você usando produtos mais baratos, envasando eles na garrafa de produtos líderes de mercado e colocando esse produto nos comércios para revender, a lucros milionários. Essas fábricas clandestinas e destilarias clandestinas que a gente pega, simplesmente têm produtos de menor qualidade e muitas vezes também têm contaminações de falta de higiene nesses locais. Mas a questão específica do metanol surgiu agora nesses destilados que estão sendo vendidos nos bares aqui de São Paulo, do interior, logo na sequência dessa questão que foi fechado o esquema de importação fraudulenta e de distribuição de combustível adulterado. Então, a gente entende que os mesmos criminosos envolvidos naquela atividade estão ligados na falsificação de bebidas e acabaram desovando esse metanol nesses centros de produção de bebida falsificada. E, obviamente, isso traz um prejuízo muito sério à saúde dos consumidores.

Rodolfo Ramazzini

O diretor ainda diz que a linha do tempo dos últimos acontecimentos estabelece esse link entre os casos do metanol e o crime organizado.

O crime organizado está linkado na falsificação de bebidas e nesse mercado ilegal já há alguns anos. Em várias fontes que nós debelamos em conjunto com as autoridades, tem ligação com o crime organizado, e nos chamou atenção o seguinte: as formuladoras de combustível, as batedoras de gasolina, que adulteravam gasolina, ligadas ao PCC, que foram objeto da Operação Carbono, elas foram fechadas, lacradas pelas autoridades. Quinze dias depois que isso acontece, começa a aparecer bebida falsificada no mercado, em que essas pessoas estão sendo contaminadas com metanol. Esse metanol sai de algum lugar. Obviamente que ele deve ter saído dessas mesmas empresas ligadas ao crime organizado, que estão mancomunadas com adulteração de combustível e também estão mancomunados essas organizações criminosas na falsificação de bebidas Esse link é muito fácil de estabelecer pela linha do tempo onde começou a ter esse problema com a falsificação de bebidas com o metanol. Então isso nos leva a crer que o crime organizado está desviando esse metanol que era importado legalmente para a adulteração de combustível, para a falsificação de bebidas.

Rodolfo Ramazzini

O diretor da ABCF também aponta falhas na fiscalização após o desligamento do sistema de rastreamento da Receita Federal, no governo Temer. Para ele, os locais de venda também são culpados, por adquirirem produtos sem notas fiscais.

O setor de bebidas, ele era um dos setores mais criticados já pelo mercado legal ao longo dos últimos 10 anos, mas ele se tornou o campeão desse setor ao longo dos últimos 4, 5 anos, dado o descontrole que esse setor está. Como o sistema de produção que era da Receita Federal, que rastreava em tempo real tudo que era fabricado nas fábricas brasileiras, foi desligado em dezembro de 2016 do governo Temer, ilegalmente, o que aconteceu depois? Explodiu o volume de bebidas falsas no mercado brasileiro. E, ao longo dos últimos 3, 4 anos, teve essa entrada do crime organizado no setor para maximizar os lucros das operações criminosas deles. Infelizmente, isso impacta tanto nos volumes que estão entrando no mercado, como no tipo de produto que está sendo feito. Porque o crime organizado não está nem aí com a saúde e com a segurança das pessoas. Eles querem o dinheiro.

Rodolfo Ramazzini

