Torcida do Flamengo não protestou contra Bolsonaro; áudio foi alterado

29/09/2025 17h19

É falso que a torcida do Flamengo cantou uma música para protestar contra Jair Bolsonaro durante uma partida no Maracanã, ao contrário do que afirmam publicações nas redes sociais.

O vídeo compartilhado pelas peças desinformativas é verdadeiro, mas o áudio foi substituído digitalmente por um cântico contra o ex-presidente. Na versão original, a torcida canta uma música em apoio ao time rubro-negra.

O que está circulando

UOL Confere - Flamengo - Arte/UOL sobre Reprodução/Instagram - Arte/UOL sobre Reprodução/Instagram
Torcida do Flamengo cantou música para incentivar time, e não protestar contra Bolsonaro
Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Instagram

Vídeo gravado nas arquibancadas do Maracanã mostra a torcida do Flamengo supostamente cantando os seguintes versos durante uma partida: "Sem anistia e sem perdão, o povo quer Bolsonaro na prisão". A mensagem "Torcida do Flamengo quer Bolsonaro na prisão" completa a publicação.

Por que é falso

Torcida do Flamengo canta música para incentivar time. Uma busca reversa permitiu chegar ao conteúdo original, publicado por uma usuária do TikTok. Nele, nota-se que os torcedores rubro-negros estão cantando "Dezembro de 81", cântico que celebra a conquista do Mundial Interclubes daquele ano sobre o Liverpool (aqui e abaixo). Em momento algum a música cita o nome de Bolsonaro ou fala sobre anistia.

@zadoracosta Foi aqui que pediram mais Mengão? Torcer pro Flamengo com o Maracanã lotado tem uma energia surreal! #flamengo #mengao #torcida #brasil #futebol #riodejaneiro #maracana #emdezembrode81? ? som original - Isadora

Vídeo é de 2022, anterior à condenação de Bolsonaro. O mesmo perfil no TikTok publicou outro vídeo do mesmo local da arquibancada do Maracanã e que permite identificar qual era a partida em questão. Trata-se do jogo de volta da final da Copa do Brasil de 2022 entre Flamengo e Corinthians, no Maracanã (aqui e abaixo). No primeiro vídeo, é possível ver estendidas faixas da Fiel Macabra e da Estopim da Fiel, duas das torcidas organizadas do clube paulista (abaixo).

Print - Reprodução/TikTok - Reprodução/TikTok
Faixas de torcidas organizadas do Corinthians permitem identificar que vídeo é da final da Copa do Brasil de 2022
Imagem: Reprodução/TikTok

@zadoracosta Respondendo a @Carine realização de um sonho, chorei, me estressei, me arrepiei!!! ?? #riodejaneiro #maracana #flamengo #copadobrasil #torcida #mengo #fyp ? som original - Isadora

Música se tornou marca de protestos contra Bolsonaro. O grito inserido digitalmente nas publicações enganosas tornou-se comum nas manifestações contra o ex-presidente e os pedidos de anistia aos demais envolvidos na trama golpista (aqui e abaixo).

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Por 4 votos a 1, a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou o ex-presidente por sua participação na trama golpista. Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam o relator Alexandre de Moraes na definição da pena. Luiz Fux foi o único a votar pela absolvição de Bolsonaro. A defesa do ex-presidente considerou a pena "excessiva" e recorrerá da decisão.

Projeto tentará reduzir pena de condenados em tentativa de golpe. O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do PL da Dosimetria, avisou o PT que o PL, partido de Bolsonaro, defenderá o retorno da discussão sobre um perdão amplo e irrestrito aos envolvidos na trama golpista, em vez de debater a redução das penas.

Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 2022. Após um empate sem gols no primeiro jogo da final, disputado na Neo Química Arena, Flamengo e Corinthians ficaram no 1 a 1 no duelo de volta, no Maracanã. Na decisão por pênaltis, o Rubro-Negro levou a melhor ao vencer por 6 a 5 e ficou com a taça.

Viralização. Até hoje, uma postagem no Instagram tem 112 mil curtidas.

Este conteúdo também foi checado pela Reuters.

