Não há evidências de que China esteja comprando universidades no Brasil

Não é verdade que a China esteja comprando universidades privadas no Brasil, ao contrário do que afirmam publicações nas redes sociais.

Não há qualquer registro de que instituições chinesas, sejam elas públicas ou privadas, tenham adquirido ou demonstrado qualquer interesse em comprar universidades privadas no Brasil. Entidades que representam instituições de ensino superior brasileiras disseram desconhecer a informação.

O que está circulando

Não há registro de que a China teria interesse em comprar universidades privadas brasileiras Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Instagram

Vídeo mostra um homem afirmando que "a China está comprando todas as universidades privadas do Brasil". Ele relata que um amigo que trabalha em uma instituição de ensino superior lhe contou que chineses teriam feito propostas para comprar a faculdade, localizada em Presidente Prudente (SP). Segundo o mesmo homem, a intenção da China é "fazer uma lavagem cerebral" e "apagar Deus da história" baseado "na agenda marxista".

Por que é falso

Representante de universidades privadas brasileiras negou interesse chinês. Ao UOL Confere, a Anup (Associação Nacional das Universidades Particulares) disse "desconhecer qualquer movimentação de empresas chinesas para a aquisição de Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras". A associação acrescentou que, "de acordo com o último Censo da Educação Superior, o Brasil possui 2.561 IES, sendo 317 públicas e 2.244 particulares. Estas últimas concentram mais de 80% das matrículas de graduação e são, em sua grande maioria, grupos educacionais nacionais que mantêm identidade e gestão brasileiras".

Instituição alerta para notícia falsa. Em nota ao UOL Confere, a Abmes (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior) "esclarece que não há subsídios para acreditar que a China ou qualquer outro país possa estar comprando todas as instituições privadas de educação superior do Brasil. Trata-se de uma notícia falsa, sem qualquer respaldo em dados oficiais ou em fatos concretos".

Pastor não explicou declaração dada a podcast. Uma busca reversa permitiu chegar ao conteúdo original e identificar o homem citado nas publicações enganosas. Trata-se do pastor Carlos Cardozo, cuja declaração foi dada ao podcast "Eu acredito" em 27 de junho de 2024. Procurado pelo UOL Confere para explicar sua afirmação, Cardozo enviou um link de uma reportagem da Gazeta do Povo segundo a qual o governo chinês "adotou uma postura agressiva" para espalhar sua influência pelo mundo e cita parcerias entre o Brasil e instituições chinesas de ensino. Questionado sobre como concluiu que a China teria interesse em comprar universidades privadas brasileiras, o pastor não respondeu.

Não há registro de interesse chinês em comprar universidades no Brasil. Uma busca no Google (aqui) não trouxe qualquer referência vinda de fontes oficiais ou da imprensa sobre uma possível investida da China em instituições de ensino superior privadas brasileiras.

Brasil e China fecharam parcerias na área educacional. Em novembro de 2024, os dois países assinaram acordos para "incentivar a cooperação entre instituições de ensino superior, especificamente na área do ensino de português como língua estrangeira". De acordo com o Ministério da Educação (MEC), "o Brasil e a China têm 155 acordos de educação superior em andamento, envolvendo 39 universidades de ambos os países" (aqui).

Embaixada chinesa no Brasil não comentou o assunto. O UOL Confere entrou em contato com a representação diplomática da China em Brasília, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Viralização. Uma publicação no Instagram tem mais de 28 mil curtidas até hoje.

