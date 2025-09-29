Exportadores dos EUA reportam vendas de milho ao México e a locais não revelados

São Paulo, 29 - Exportadores privados reportaram vendas de 246.328 toneladas de milho para com entrega em 2025/26, sendo 135.660 para o México e 110.668 para destinos não revelados, informou nesta segunda-feira, 29, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os exportadores dos EUA são obrigados a reportar qualquer venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity feita em um único dia, ou vendas de 200 mil toneladas ou mais para um mesmo destino, até o dia seguinte.