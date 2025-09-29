Ex-premiê britânico é cotado para assumir transição de Gaza após guerra

Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, está sendo cotado para governar Gaza por um período de transição após o fim da guerra.

O que aconteceu

Ex-primeiro-ministro supostamente teve nome mencionado por Trump, que media conversas entre Israel e países do Golfo para fim do conflito. Reportagens da BBC e da revista The Economist indicam que político teria tido reuniões nos últimos meses com o governo americano e países árabes.

Governo seria para período de transição após conflito. Tony Blair, que comandou o Reino Unido entre 1997 e 2007, comandaria