EUA: União dos Produtores apoia investigação sobre alto custo de insumo agrícola

29/09/2025 09h30

São Paulo, 29 - A investigação conjunta conduzida pelo Departamento de Agricultura (USDA) e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre os altos custos de insumos agrícolas, como fertilizantes e sementes, está recebendo elogios de grupos como a União Nacional dos Produtores Rurais. "Quando apenas algumas empresas controlam os mercados de sementes, fertilizantes e outros suprimentos agrícolas, elas podem aumentar os preços à vontade," disse em nota a entidade. "Isso deixa os agricultores pressionados entre os custos crescentes e os baixos preços de seus produtos." Os futuros de grãos na Bolsa de Chicago (CBOT) estão, em sua maioria, abaixo dos níveis necessários para que os agricultores obtenham lucro. Fonte: Dow Jones Newswires.Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

