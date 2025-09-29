Topo

Estoque total de crédito sobe 0,5% em agosto ante julho, a R$ 6,757 trilhões, mostra BC

29/09/2025

O saldo das operações de crédito do sistema financeiro aumentou 0,5% entre julho e agosto, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 29. O estoque atingiu R$ 6,757 trilhões, uma alta de 10,1% no acumulado de 12 meses.

O saldo para pessoas físicas avançou 0,7% em agosto e 11,0% em 12 meses. Para empresas, aumentou 0,2% no mês, com alta de 8,7% em 12 meses.

O estoque de crédito livre aumentou 0,3% em agosto. O do crédito direcionado, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e poupança, subiu 0,8% na mesma comparação.

Entre os recursos livres, os saldos para pessoas físicas avançaram 0,6%. Para pessoas jurídicas, recuaram 0,1%.

O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 54,5% em julho para 54,4% em agosto.

Habitação e veículos

De acordo com o BC, o estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 0,9% em agosto, na comparação com julho. O saldo atingiu R$ 1,255 trilhão, uma alta de 11,7% em 12 meses.

O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física cresceu 0,9% em agosto, para R$ 374,630 bilhões. No acumulado de 12 meses, avançou 14,4%.

Setores

O saldo de crédito para as empresas do setor agropecuário cresceu 0,5% em agosto, na comparação com julho, para R$ 54,561 bilhões, informou o Banco Central. Em 12 meses, teve alta de 3,7%.

O saldo para a indústria aumentou 0,8%, para R$ 963,818 bilhões, e teve alta de 8,8% em 12 meses.

O montante destinado ao setor de serviços cresceu 0,9%, para R$ 1,558 trilhão. No acumulado de 12 meses, avançou 9,4%.

O saldo do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados ("outros") aumentou 0,2%, para R$ 6,304 bilhões. Em 12 meses, avançou 42,6%.

BNDES

O saldo de financiamentos do BNDES para empresas aumentou 0,3% em agosto, na comparação com julho, informou o Banco Central. O estoque atingiu R$ 450,038 bilhões, uma alta de 7,5% em 12 meses.

As linhas de financiamento agroindustrial do BNDES cresceram 0,3% em agosto. O financiamento de investimentos aumentou 0,3%, enquanto o crédito para capital de giro caiu 0,9% na mesma comparação.

Crédito ampliado ao setor não financeiro

O saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro cresceu 1,1% em agosto, na comparação com julho, para R$ 19,748 trilhões, informou o Banco Central. O montante equivale a 159,0% do PIB brasileiro.

O crédito ampliado inclui empréstimos no Sistema Financeiro Nacional (SFN) e operações com títulos públicos e privados, entre outros. É uma métrica que permite uma visão ampla sobre como empresas, famílias e o governo geral estão se financiando.

O saldo do crédito ampliado para empresas caiu 0,5% em agosto, para 54,0% do PIB.

Concessões

As concessões de crédito livre dos bancos diminuíram 3,3% em agosto, na comparação com julho, para R$ 555,6 bilhões, informou o Banco Central nesta segunda-feira. No acumulado de 12 meses, crescem 11,7%. Esses dados não incorporam ajustes sazonais.

Concessões para pessoas físicas caíram 2,0% no mês, para R$ 313,5 bilhões. No acumulado de 12 meses, avançam 11,1%. As concessões para empresas recuaram 4,9% no mês, para R$ 242,1 bilhões. Em 12 meses, têm alta de 12,5%.

