Esquartejadas na Argentina: suspeita é presa ao vivo após entrevista a TV

A polícia da Argentina prendeu uma jovem por suspeita de participação no triplo homicídio de três mulheres, ocorrido na semana passada, e que chocou o país pela brutalidade do crime.

O que aconteceu

Florencia Ibáñez foi detida pouco tempo após conceder entrevista ao Canal América. Ela é sobrinha de Víctor Sotacuro, um dos principais suspeitos de envolvimento no caso, e que também já está preso.

Polícia prendeu Florencia na saída da emissora e a detenção foi exibida ao vivo. Ela é considerada suspeita porque foi filmada dentro do carro de Sotacuro usado para dar apoio a uma caminhonete que levou as três jovens para o local onde elas foram barbaramente assassinadas.

Advogado de Florencia disse que concedeu entrevista ao Canal América como alternativa para preservar a própria vida. "Nós viemos aos meios de comunicação para salvar a vida dela. Sabíamos que isso podia acontecer desde o momento em que ela estava dentro do carro do tio", declarou Guillermo Endi, segundo reportou o jornal Clarín.

Endi afirmou que a jovem vai colaborar com as investigações. "Ela foi presa porque estava dentro do carro. Nós sabíamos que isso [a prisão dela] poderia acontecer. Mas ela vai entregar o carro, o telefone, tudo às autoridades".

Prisão garantirá a segurança de Ibáñez, afirmou Endi. "Nossa prioridade era preservar a vida dela. Agora, ela está mais segura do que antes".

Entenda o caso

Assassinato de Morena Verdi, 20, Brenda Del Castillo, 20, e Lara Gutiérrez, 15, foi transmitido ao vivo pelas redes sociais. Os corpos foram encontrados na última quarta-feira, enterrados em uma casa na periferia de Buenos Aires, após cinco dias desaparecidas. Segundo a perícia, elas foram mortas no dia do desaparecimento.

Mais de uma dezena de pessoas foram presas. As autoridades argentinas investigam o caso como uma execução ligada ao narcotráfico.

Jovens teriam sido atraídas na noite de 19 de setembro por falsa promessa de trabalho em evento a cerca de 20 km de Buenos Aires. "Caíram numa armadilha organizada por uma rede transnacional de narcotráfico que planejou assassiná-las", afirmou o ministro de Segurança da capital, Javier Alonso, em entrevista. Segundo ele, as mulheres tinham vínculos com integrantes do grupo criminoso.

Tortura e execução foram exibidas em tempo real para cerca de 45 pessoas. O conteúdo, de uma conta privada no Instagram, só veio à tona após a confissão de um dos detidos.

Primeira pista sobre o desaparecimento das vítimas surgiu por meio de um familiar, segundo o La Nación. As jovens teriam combinado um encontro com um suposto cliente que ofereceu cerca de US$ 300 dólares para cada uma. O ponto de encontro foi um posto de gasolina em La Tablada, onde foram vistas pela última vez.

A partir dessa informação, investigadores conseguiram imagens de uma picape Chevrolet Tracker branca, em que as três teriam entrado voluntariamente. O carro circulava com placas duplicadas e já constava como roubado desde agosto. O rastreamento indicou que o veículo desapareceu em Florencio Varela, cidade localizada a cerca de uma hora do local do encontro.

Corpos foram encontrados enterrados no subsolo de uma casa em Florencio Varela, na manhã da última quarta-feira. Segundo o relatório oficial, dois estavam dentro de sacos de lixo e todos apresentavam sinais de tortura extrema. Lara, a mais jovem, teve cinco dedos da mão esquerda e uma orelha amputada antes de ter a garganta cortada. Brenda foi esfaqueada no pescoço, espancada no rosto e morta com um golpe que esmagou sua face; depois, teve o abdômen cortado. Morena foi agredida no rosto e teve o pescoço quebrado.

Crime é descrito pelas autoridades como ação de "disciplinamento" interno da facção e demonstração de poder. Organizações feministas e de direitos humanos exigem justiça e denunciam a brutalidade do narcotráfico. Manifestações ocorreram nos últimos dias pelo país.