'Entre melhor pizza e mais rápida, ganha mais rápida', diz CEO de franquia

Se no passado o segredo de uma pizzaria estava na qualidade da massa e na força do boca a boca, hoje a equação mudou. Para Gabriel Concon, CEO da rede Pizza Prime, a disputa no setor é decidida pela eficiência no delivery.

"Se você me perguntar quem ganha o jogo: o melhor produto ou a melhor marca com melhor velocidade no delivery? Eu digo: a marca com melhor velocidade", afirmou ele, no Divã de CNPJ, do Canal UOL.

No início dos anos 2000, a estratégia era simples. O produto era a principal arma, aliado a ações criativas de divulgação. "Eu fazia parceria com banca de jornal, colocava cardápio junto da revista, com lava rápido, com loja de água mineral. Era boca a boca, telefone e retirada. O produto importava muito", disse Concon.

Com o avanço do delivery e a entrada de aplicativos como iFood e 99, o cenário ficou mais competitivo. Para o CEO, os aplicativos tracionam a venda, mas ficam com boa parte da margem.

O executivo conta que a virada aconteceu em 2011, quando decidiu unificar suas pizzarias sob uma única marca. A primeira unidade da Pizza Prime nasceu em Novo Hamburgo (RS), mas foi em São Paulo, na Bela Vista, que a rede ganhou escala:"Ali eu deixei de ser apenas comerciante de pizzaria e comecei a olhar o negócio como uma empresa, com branding, cardápio mais enxuto e modelo de franquia."

Para ele, o produto segue relevante, mas deixou de ser suficiente. "Não que hoje o produto não importe, mas o consumidor quer experiência de consumo rápido", disse ele. Marca forte e eficiência no digital também são fatores que, segundo o executivo, sustentam uma pizzaria.

'Já vi pizzarias quebrarem porque o pizzaiolo saiu', diz CEO da Pizza Prime

No início dos anos 2000, abrir uma pizzaria em São Paulo podia significar depender quase exclusivamente de um único profissional: o pizzaiolo. A ausência de processos padronizados fazia com que a "mão do mestre" fosse o coração do negócio. E, quando ele saía, a empresa muitas vezes ia junto.

"Eu já vi pizzarias quebrarem porque o pizzaiolo saiu. Amigos meus. Os pizzaiolos eram peso de ouro", relembrou Concon. Naquela época, segundo o empresário, não havia maquinário sofisticado, fermentação longa ou receitas replicáveis.

A massa era batida no braço: a primeira masseira só entrou em operação por volta de 2003. "Mesmo na batedeira, tinha a mão do cara. Você comprava a pizzaria com a massa. Se mudava o pizzaiolo, mudava a massa. A pizza já não era a mesma", disse ele.

Segundo Concon, a dependência desses profissionais gerava um cenário de disputa intensa entre estabelecimentos. "Era normal roubar pizzaiolo, igual padeiro bom antigamente. Aqui ganhava dois mil, ali ofereciam três. Muitos saíam para montar a própria pizzaria. Mas, dos que eu conheço, só três deram certo, porque ser dono não é só fazer uma boa pizza", disse o CEO.

Foi nesse cenário que Concon viu a chance de criar um modelo pautado em processos, qualidade e escalabilidade. A Pizza Prime, rede que nasceu em 2011 e se tornou franquia nacional, surgiu não apenas da paixão pela pizza, mas também da ambição de transformar o negócio em uma rede com padrão nacional.

Hoje, a rede se destaca por um modelo de operação enxuto, sem depender de pizzaiolos altamente especializados. Uma cozinha central fornece insumos prontos e porcionados, garantindo padronização e eficiência. Além disso, a rede investe em massa de longa fermentação, ingredientes selecionados, atendimento multicanal e um cardápio com opções veganas.

A transformação, disse Concon, foi inevitável. O que antes era sustentado pela maestria de um pizzaiolo, hoje depende de processos, tecnologia e branding. Mas a lição do passado continua válida: para ele, perder eficiência na gestão pode ter o mesmo efeito de perder o pizzaiolo no passado.

