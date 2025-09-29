Irmão de Flávio Dino não é suspeito de envolvimento na fraude do INSS

Não é verdade que Nicolao Dino, subprocurador-geral da República e irmão do ministro do Supremo Flávio Dino, seja suspeito de participar do esquema de fraudes bilionárias no INSS, ao contrário do que afirmam publicações nas redes sociais.

Nicolao foi um dos representantes do MPF (Ministério Público Federal) que assinaram o acordo para ressarcir os aposentados lesados no esquema. O irmão de Dino não é alvo da operação que investiga os desvios na instituição.

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) solicitou a convocação do subprocurador para prestar esclarecimentos sobre esse acordo à CPMI do INSS. O pedido ainda não foi apreciado.

O que está circulando

Irmão de Flávio Dino não é suspeito de participar de fraude do INSS Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Uma publicação traz uma montagem com imagens de Nicolao Dino e de Frei Chico, irmão de Lula, como se ambos tivessem sido fichados pela polícia e tratando-os como "envolvidos no roubo do INSS". "Agora você entendeu porquê a esquerda não queria a CPMI do INSS", diz a mensagem contida no post.

Outra postagem diz que "Flávio Dino garante direito a seu irmão de não comparecer à CPMI do INSS após convocação. Caso gerou revolta no Congresso".

Por que é enganoso

Irmão de Dino não é investigado por fraude no INSS. Não há qualquer registro de que Nicolao seja um dos investigados pela operação Sem Desconto, que analisa os desvios bilionários no INSS (aqui).

Subprocurador assinou acordo para ressarcir aposentados. Nicolao foi uma das autoridades que assinaram o documento, que foi homologado pelo Supremo e prevê a devolução dos valores descontados irregularmente de aposentados e pensionistas. Ele representou o MPF no acordo, que também contou com representantes da União, do INSS, da Defensoria Pública da União e do Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) (aqui).

Associação de procuradores condenou posts enganosos. Em nota oficial (aqui), a ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República) "repudia de forma veemente a divulgação de notícias falsas que tentam vincular, de maneira indevida, o nome do subprocurador-geral da República, Nicolao Dino, às fraudes praticadas contra aposentados do INSS". A entidade negou qualquer atitude ilícita do subprocurador e ressaltou que ele tem atuado "estritamente dentro de suas atribuições, para buscar a melhor solução para os aposentados vítimas de crimes que atingiram seus patrimônios".

Deputado pediu convocação de Nicolao à CPMI do INSS. Kim Kataguiri (União-SP) fez a solicitação para que o subprocurador "preste depoimento sobre os termos, a motivação e as consequências do acordo" para o ressarcimento das vítimas (aqui). A convocação, que ainda não foi apreciada (aqui), não significa dizer que o irmão de Dino seja suspeito de envolvimento na fraude.

Kataguiri solicitou convocação de Paulo Gonet. O parlamentar fez um pedido semelhante para que o procurador-geral da República seja ouvido na CPMI do INSS, igualmente ainda sem apreciação (aqui). Assim como no caso de Nicolao, Gonet seria ouvido na condição de testemunha, e não como suspeito de participação no esquema de desvios.

Irmão de Lula não é mencionado em desvios. José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, é diretor vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos). A Polícia Federal investiga a entidade e as movimentações de seu presidente, Milton Baptista de Souza Filho. O irmão de Lula não foi citado no caso e disse querer "toda a sacanagem no INSS" investigada.

Dino liberou mulher de empresário de depor na CPMI, e não seu irmão. Flávio Dino autorizou Cecília Montalvão, mulher do empresário Maurício Camisotti, a deixar de comparecer ao depoimento à comissão mista -e não seu irmão, como afirmam as publicações enganosas. A decisão do magistrado irritou Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI, que criticou a interferência do STF no andamento dos trabalhos (aqui).

Desinformações sobre fraude no INSS voltaram a circular. O UOL Confere e outras agências de checagem já desmentiram conteúdos enganosos sobre o tema, como o de que não houve prisões referentes ao escândalo (aqui), Bolsonaro teria recebido doações de alto valor do "Careca do INSS" (aqui), um juiz que atuaria no caso foi encontrado morto (aqui, aqui, aqui e aqui) e que a PF teria dito que o rombo seria de R$ 90 bilhões.

Fraude desviou R$ 6,3 bilhões. O esquema envolvia a cobrança de mensalidades associativas por meio de descontos ilegais. Pelo menos 9 milhões de beneficiários foram atingidos entre 2019 e 2024. O episódio causou as demissões de Alessandro Stefanutto, presidente do INSS, e de Carlos Lupi, ministro da Previdência. Na semana passada, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS" e apontado como um dos mentores do esquema fraudulento, prestou depoimento à CPMI. A sessão ficou marcada por uma confusão entre o advogado de Antunes e o deputado Zé Trovão (PL-SC).

