Topo

Notícias

É falso que novo cadastro vai aumentar imposto de aluguel, diz governo

29/09/2025 11h57

? Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) September 16, 2025

 "O cadastro federal é justamente para diminuir o imposto, não para aumentar, exatamente o contrário do que estão propagando", garante.

Haddad explica que, se uma empresa tem um condomínio e aluga os apartamentos para famílias que pagam até R$ 600 de aluguel, essas empresas, que hoje pagam tributo, vão deixar de pagar.

"A reforma tributária quer que a construção civil se volte para a produção de moradia acessível para os trabalhadores brasileiros. Então vai na contramão do que estão divulgando", afirma.

O ministro acrescenta que, se o aluguel supera R$ 600, mas a família inquilina está incluída no Cadastro Único (conjunto de informações sobre as famílias em situação de pobreza e porta de entrada para programas sociais, como o Bolsa Família), "esta família vai receber o cashback [devolução], vai receber uma parte desse imposto de volta na sua conta corrente".

Desta forma, reforça a nota do governo, "o CIB nada mais faz que consolidar os milhares de cadastros imobiliários fiscais existentes em cada município brasileiro e cartórios de imóveis, em uma única base de dados, permitido a implementação da redução das alíquotas e o cashback para pessoas de baixa renda. Ou seja, ele foi criado para facilitar a vida das pessoas e permitir vantagens para o setor e para a população de baixa renda".

Sobre a informação de que filhos adultos que moram com os pais seriam cobrado, o governo diz que "não há nada nesse sentido; essa hipótese não existe, é fake new sem qualquer fundamento ou lógica".

A Receita Federal também emitiu nota, na qual desmente qualquer cobrança nesse sentido e orienta: "não caia em fake news, desconfie de quem mente para você sem fundamento ou razão aparente, a não ser causar medo e desinformação".

Como funciona a cobrança de impostos

A reforma tributária não aumenta a tributação sobre aluguéis. Tanto que o texto aprovado pelo Congresso estabelece uma redução de alíquota de 70% nas locações, percentual além do necessário para manutenção da carga tributária do setor.

Além disso, as locações de até três imóveis, em valor inferior a R$ 240 mil anuais (R$ 20 mil mensais), não terão em regra tributação para as pessoas físicas.

Somente as operações de pessoas físicas com mais de três imóveis e em valor maior estarão sujeitas ao IVA dual, além das pessoas jurídicas.

>> Entenda as principais mudanças da reforma tributária 

A reforma tributária também não tem relação com aumento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCDM), que incide sobre heranças.

Esses dois tributos não estão na esfera federal, ou seja, estão fora da competência do governo federal. O IPTU é decidido elas prefeituras; e o ITCDM, pelos estados.

"O IPTU, minha gente, é um imposto municipal. Quem aumenta, diminui e isenta é o prefeito, não tem nada a ver com o governo federal", publicou Haddad.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Coreia do Norte diz na ONU que nunca vai renunciar ao seu programa nuclear

Grande SP tem terceira morte suspeita por intoxicação com metanol

Trump se reúne com democratas para tentar evitar paralisação do governo

Netanyahu pede desculpas ao primeiro-ministro do Catar por ataque (fonte diplomática)

Moraes autoriza regime aberto e uso de tornozeleira a Daniel Silveira

J.K. Rowling acusa Emma Watson de ser 'ignorante' sobre a transidentidade

Netanyahu pede desculpas ao Qatar por ataque a Doha, diz Reuters

Não há evidências de que China esteja comprando universidades no Brasil

O que diz o plano de paz de Trump para Gaza

Metanol: fechar distribuidoras do crime pode ter impulsionado intoxicações

Netanyahu pede desculpas ao Catar pelo ataque a Doha, diz fonte