Dolly Parton cancela shows em Las Vegas por problemas de saúde

29/09/2025 12h17

A cantora americana Dolly Parton, de 79 anos, cancelou seus próximos shows em Las Vegas devido a problemas de saúde, embora tenha enfatizado que ainda não encerrou sua brilhante carreira.

"Como muitos sabem, eu estive lidando com alguns problemas de saúde e meus médicos dizem que preciso passar por alguns procedimentos", publicou a lenda da música country nas redes sociais na noite de domingo, sem dar detalhes.

A intérprete de sucessos como "Jolene" não perdeu, no entanto, seu característico senso de humor: "Deve ser hora da minha revisão médica dos 160.000 quilômetros, embora não seja a habitual visita ao meu cirurgião plástico!", brincou.

"Agora, falando sério, dada esta situação, não vou conseguir ensaiar nem montar o espetáculo que vocês querem ver", acrescentou.

Parton tinha seis noites de shows previstas - com ingressos esgotados - em dezembro no Caesars Palace. As novas datas foram remarcadas para setembro de 2026.

"E não se preocupem achando que vou me aposentar, porque Deus ainda não disse nada sobre parar", esclareceu na mensagem para seus milhões de seguidores.

Parton tornou-se uma grande estrela na década de 1970, com singles como "Coat of Many Colors", seguidos por sucessos como "I Will Always Love You", famosa pela versão de Whitney Houston, e "9 to 5".

