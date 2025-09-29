Dólar oscila perto da estabilidade com mercado à espera de Haddad e Galípolo

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar oscila próximo da estabilidade nesta manhã de segunda-feira, com investidores à espera das falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, em eventos desta manhã.

Às 9h05, o dólar à vista tinha leve baixa de 0,01%, aos R$5,3383 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,35%, a R$5,3360.

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,49%, aos R$5,3386.

No exterior, o dólar cedia ante boa parte das demais divisas.

(Por Fabrício de Castro)