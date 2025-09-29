Topo

Notícias

Dólar no fim de 2025 passa de R$ 5,50 para R$ 5,48, aponta Focus

Brasília

29/09/2025 09h35

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2025 caiu de R$ 5,50 para R$ 5,48. Um mês antes, era de R$ 5,56. A estimativa intermediária para o fim de 2026 passou de R$ 5,60 para R$ 5,58. Um mês antes, era de R$ 5,62.

A projeção para a moeda americana no fim de 2027 oscilou de R$ 5,60 para R$ 5,56. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,62. A estimativa para o fim de 2028 subiu de R$ 5,54 para R$ 5,56. Um mês antes, era de R$ 5,60.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

