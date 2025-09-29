Topo

Notícias

Do orgulho de Trump ao ceticismo da França, Stoltenberg relata sua passagem pela Otan em um livro

29/09/2025 09h16

Das artimanhas para agradar Donald Trump a desentendimentos com a França, o ex-secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, relembra seus dez anos à frente da Aliança Atlântica em um livro. 

O ex-primeiro-ministro norueguês, de 66 anos, liderou a Otan de 2014 a 2024 e atualmente é ministro das Finanças da Noruega. 

Em "On My Watch", que começou a ser vendido nesta segunda-feira (29) em seu país, Stoltenberg revela os detalhes da cúpula de julho de 2018 em Bruxelas, na qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, então em seu primeiro mandato, ameaçou se retirar porque muitos países europeus se recusaram a cumprir suas obrigações orçamentárias de defesa. 

"Estou saindo desta reunião. Não tenho motivos para ficar", exclamou Trump, particularmente incomodado com a posição da Alemanha de Angela Merkel, que estava longe de destinar 2% de seu PIB aos gastos militares, como havia sido acordado. 

Em seu livro, o norueguês também analisa as relações com a França, cujo presidente, Emmanuel Macron, considerou a Otan em estado de "morte cerebral" em 2019. 

"As posições francesas em política externa divergiam regularmente das minhas. A França queria limitar o alcance da Otan e dar à União Europeia um papel maior na política de defesa. Ainda assim, essas diferenças não eram intransponíveis", explica.

phy/ef/jvb/mb/aa/jc

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Ministro do Exterior da Alemanha diz que nenhum membro da Otan será deixado sozinho para lidar com ataques híbridos da Rússia

Ratos de Paris encontram um aliado político inesperado

Partido governista pró-UE obtém maioria surpreendente em votação decisiva na Moldávia

Quem era a cientista brasileira morta atropelada em Portugal

Fundos passam a apostar na queda da soja na CBOT na semana até dia 23

Linha-4 Amarela ganhará duas novas estações após renovação de concessão

Turquia ajuda a retirar ativistas da flotilha para Gaza após avaria em barco

Zelenskiy propõe escudo aéreo conjunto com aliados

Contaminantes eternos 'tóxicos' são detectados no sangue de comissária europeia

Medvedev adverte Europa sobre perigo nuclear de guerra com a Rússia

Trump recebe Netanyahu para debater paz em Gaza