Democratas e Trump se enfrentam em batalha orçamentária que pode provocar paralisação do governo dos EUA

Por Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - Com o financiamento do governo dos Estados Unidos prestes a expirar à meia-noite de terça-feira, os republicanos e democratas no Congresso não estão dando sinais de que concordarão com uma solução temporária para os gastos que evitaria uma paralisação.

O presidente Donald Trump convocará uma reunião com os líderes do Congresso na Casa Branca nesta segunda-feira, em uma última tentativa de acabar com o impasse. Mas os democratas sinalizaram que não estão dispostos a simplesmente aprovar o plano de financiamento de curto prazo que os republicanos defendem sem alguns ajustes.

Se o Congresso não agir, milhares de funcionários do governo federal poderão ser dispensados, desde a Nasa até os parques nacionais, e uma ampla gama de serviços será interrompida. Os tribunais federais podem ter que fechar e os subsídios para pequenas empresas podem sofrer atrasos.

No entanto, essa é uma batalha que vai além do financiamento temporário. É a continuação de uma luta que vem se formando desde que Trump assumiu o cargo em janeiro e se recusou a gastar bilhões de dólares que o Congresso já havia aprovado.

Os democratas pretendem usar a ameaça de uma paralisação para restaurar parte desse financiamento e sustentar os subsídios para a saúde que expiram no final do ano.

O que está em jogo são US$1,7 trilhão em gastos discricionários que financiam as operações das agências, que vencerão no final do ano fiscal na terça-feira se o Congresso não os prorrogar.

Isso equivale a cerca de um quarto do orçamento total de US$7 trilhões do governo, sendo que a maior parte do restante vai para programas de saúde e aposentadoria e pagamentos de juros sobre a dívida de US$37,5 trilhões.

Os holofotes estarão voltados para Trump, um republicano que culpou os democratas pelo impasse, e para o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, que terá de manter sua base na linha para atingir os objetivos de seu partido.

A Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, aprovou por pouco um projeto de lei em 19 de setembro para manter o financiamento das agências governamentais até 21 de novembro. O Senado, onde eram necessários 60 votos para aprovar a medida, prontamente a derrubou.

(Reportagem adicional de James Oliphant)