Demanda por recursos do BNDES contra tarifaço dos EUA chega a R$4,8 bi, banco libera R$2,1 bi

29/09/2025 14h39

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O BNDES já aprovou R$2,1 bilhões em crédito para apoiar as empresas brasileiras afetadas pelo aumento de tarifa de importação dos Estados Unidos adotado para produtos brasileiros a partir de agosto, informou o banco de fomento nesta segunda feira, citando uma demanda de cerca de R$4,8 bi por recursos.

O governo federal lançou em meados de agosto o chamado de "Plano Brasil Soberano", que incluiu R$40 bilhões para ajudar empresas impactadas pela tarifa de importação de 50% adotada pelos EUA contra os produtos brasileiros. Desse total, R$30 bilhões são do Fundo Garantidor de Exportações (FGE) e o restante do BNDES.

Segundo o banco de fomento, desde a abertura do acesso para a demanda por verbas do programa em 18 de setembro, 213 pedidos de crédito foram protocolados no banco. Desse total, 153 operações foram aprovadas, sendo a maior parte para linha de capital de giro, que totalizou mais de R$1,9 bilhão.

Das 3.702 empresas que consultaram os canais do banco para saber se tinham direito ao apoio, 1.444 foram consideradas elegíveis uma vez que o tarifaço impacta pelo menos 5% de seu faturamento bruto.

