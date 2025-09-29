Topo

Notícias

DeepSeek lança modelo de IA "intermediário" a caminho de próxima geração

29/09/2025 09h05

PEQUIM (Reuters) - A desenvolvedora chinesa de inteligência artificial DeepSeek lançou seu modelo "experimental" mais recente, que, segundo ela, é mais eficiente para treinar e melhor no processamento de longas sequências de texto do que as  versões anteriores.

A empresa sediada em Hangzhou chamou o DeepSeek-V3.2-Exp de "etapa intermediária em direção à nossa arquitetura de próxima geração" em uma publicação no fórum de desenvolvedores Hugging Face. Essa arquitetura provavelmente será o lançamento de produto mais importante da DeepSeek desde que as versões V3 e R1 chocaram o Vale do Silício e investidores de tecnologia.

O modelo V3.2-Exp inclui um mecanismo chamado DeepSeek Sparse Attention, que, segundo a empresa chinesa, pode reduzir os custos de computação e aumentar o desempenho de alguns tipos de modelos. A DeepSeek disse nesta segunda-feira na rede social X que está cortando os preços da API em "mais de  50%".

Embora seja improvável que a arquitetura de próxima geração da DeepSeek agite os mercados como as versões anteriores fizeram em janeiro, ela ainda pode exercer uma pressão significativa sobre rivais nacionais como a Qwen, da Alibaba, e contrapartes norte-americanas como a OpenAI se puder repetir o sucesso do DeepSeek R1 e V3.

Isso exigirá que a empresa demonstre alta capacidade por uma fração do que os concorrentes cobram e gastam no treinamento de modelos.

(Por Eduardo Baptista)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Medvedev adverte Europa sobre perigo nuclear de guerra com a Rússia

Trump recebe Netanyahu para debater paz em Gaza

Rússia pergunta: se Ucrânia receber mísseis Tomahawk, EUA fornecerão os dados do alvo?

Tribunal francês abre novo julgamento sobre desastre aéreo do AF447, 16 anos depois

Reino Unido propõe identidade digital para trabalho e reacende debate sobre imigração

EUA: União dos Produtores apoia investigação sobre alto custo de insumo agrícola

Jornalista ucraniano ganha prêmio Havel de direitos humanos

Do orgulho de Trump ao ceticismo da França, Stoltenberg relata sua passagem pela Otan em um livro

Enviado de Trump não descarta que Ucrânia possa atacar a Rússia 'em profundidade' com armas dos EUA

Acidente do voo Air France Rio-Paris em 2009 volta aos tribunais

Jogos de Paris custaram 6 bilhões de euros ao Estado francês (Tribunal de Contas)