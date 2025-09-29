Topo

Notícias

Coreia do Norte diz na ONU que nunca vai renunciar ao seu programa nuclear

29/09/2025 14h28

A Coreia do Norte nunca vai renunciar ao seu direito de ser uma potência nuclear, afirmou nesta segunda-feira (29) o vice-ministro das Relações Exteriores norte-coreano em um discurso incomum na Assembleia Geral da ONU.

Pyongyang declarou em 2022 que sua condição de potência nuclear era "irreversível" e a consagrou no ano seguinte em sua Constituição. "A imposição da 'desnuclearização' à Coreia do Norte equivale a pedir que renuncie à sua soberania e ao seu direito de existir", disse Kim Son Gyong.

"Nunca renunciaremos à energia nuclear, que é nossa lei nacional, nossa política nacional e nosso poder soberano, assim como o nosso direito de existir", insistiu.

Na semana passada, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, mostrou-se disposto a retomar o contato com os Estados Unidos se Washington renunciar à ideia de privar seu país das armas nucleares, segundo a mídia oficial de Pyongyang.

A Coreia do Norte realizou seis testes nucleares entre 2006 e 2017 e, desde então, continuou desenvolvendo seu arsenal apesar das severas sanções internacionais.

Na semana passada, nas Nações Unidas, o novo presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, ressaltou a necessidade de reconstruir a confiança com seu vizinho do norte e encerrar o "círculo vicioso de tensões militares".

abd/aem/db/val/lm/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Fachin toma posse na presidência do STF com Lula e segurança reforçada

No flanco oriental da Otan, bunkers e redes antidrones são instalados para proteger redes de energia

Casa Branca garante que "ninguém será obrigado a deixar Gaza" se plano de Trump for adotado

Suspeito de assassinar Charlie Kirk comparece perante a Justiça dos EUA

Plano de Trump para Gaza prevê que ele presida um comitê de transição

Casa Branca publica plano para Gaza durante reunião com Netanyahu

Airbus e Air France rejeitam culpa pelo acidente do AF447, 16 anos depois

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

Blitz do TCE acha feijão vencido da merenda e comida no chão de escolas da rede pública

Casa Branca afirma que Netanyahu prometeu ao Catar que não voltará a atacar seu território

Casa Branca diz que Catar e Israel trabalharão com EUA para resolverem "ofensas mútuas"