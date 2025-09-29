'Fora do padrão': surto inédito com metanol preocupa, diz diretora da Senad

A presença de metanol em bebidas vendidas em bares de São Paulo é uma situação inédita e preocupante, afirma Bárbara Cabaleiro, diretora da Senad (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos), no UOL News, do Canal UOL.

O surto já soma nove casos confirmados em setembro de 2025, com duas mortes, e envolve destilados como gin, vodca e uísque consumidos em estabelecimentos regulares da capital e cidades vizinhas.

Na sexta-feira nós recebemos uma notificação do Cietox de Campinas, do Centro de Informações e Toxicologia de Campinas, porque eles vinham recebendo ao longo do mês de setembro muitos casos de intoxicação por metanol de pessoas que informaram terem consumido bebidas alcoólicas, sobretudo destilados, vodca, gin, uísque, e que estavam apresentando sintomas mais graves do consumo de metanol como perda de visão, podendo chegar inclusive à cegueira, além de náuseas, vômitos, um mal-estar generalizado, sudorese... E foram nove casos confirmados pelo Cetox só nesse mês de setembro, ao longo de umas três semanas, mais ou menos. E todos esses casos eram do município de São Paulo ou de cidades vizinhas. Foi confirmado que essa intoxicação veio pela ingestão dessas bebidas alcoólicas contaminadas acidentalmente ou propositalmente, porque esperamos que seja acidentalmente - mas a polícia já está investigando esses casos. Bárbara Cabaleiro, diretora da Senad

Realmente é uma situação totalmente fora do padrão de a gente ter nove confirmações no intervalo de três semanas, de ingestão de bebidas alcoólicas em bares, em comércios, que estão gerando essas consequências. Isso que está nos deixando muito preocupados.

Bárbara Cabaleiro

Cabaleiro reforça que a ocorrência de metanol em bebidas de bares é inédita e diferente dos casos registrados entre pessoas em situação de vulnerabilidade, que costumam envolver álcool adulterado de postos.

Acredito que esse caso da contaminação por metanol, ele realmente é inédito. Nenhum caso desse tipo havia sido notificado. Havia, sim, casos de intoxicação por metanol, mas o mais comum eram pessoas geralmente em situação de rua ou mais vulnerabilizadas, que tomavam álcool de posto de gasolina e esse álcool estava adulterado com metanol. Mas assim, em estabelecimentos comerciais como bares, como esse caso que vocês citaram, realmente isso é inédito, então isso que está chamando muita atenção. Então há contaminação por metanol especificamente, que é extremamente perigoso para a saúde da população. Então esse é um caso que está surgindo pela primeira vez nesses locais e com essa substância.

Bárbara Cabaleiro

Cabaleiro explicou os cuidados que a população pode ter:

A gente está, na verdade, mais preocupado em anunciar à população os cuidados que se deve ter, de procurar sempre um comércio formal, procurar identificar se a procedência daquela bebida é segura, se os lacres estão realmente fechados... Até o próprio Ministério da Justiça, pela Secretaria Nacional do Consumidor, também emitiu uma nota para que a população tenha esse cuidado na compra de bebidas alcoólicas, sobretudo de destilados.

Bárbara Cabaleiro

Segundo a diretora do Senad, o alerta vale principalmente para donos de bares e comerciantes, que devem revisar fornecedores e checar a procedência dos produtos, mas o consumidor também precisa desconfiar de preços muito baixos.

O comunicado aqui da Secretaria Nacional do Consumidor foi muito mais para os donos de estabelecimentos que consultem, revejam os seus fornecedores para checar essas questões do lote, as questões de segurança, verificar a procedência daqueles produtos. Mas de qualquer forma, para o consumidor, eu acho que sempre se deve desconfiar de preços muito abaixo do mercado, [apesar de] a gente ouviu que podem ter sido casos de bebidas de alto custo, de marcas importadas. Mas a recomendação também é para os próprios donos de estabelecimentos checarem se os fornecedores têm o CNPJ, tem o alvará em dia, são regulares, para que não passe esse produto contaminado para o consumidor.

Bárbara Cabaleiro

