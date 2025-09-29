Consórcio liderado pela Arábia Saudita comprará empresa de jogos eletrônicos EA por US$ 55 bi

A empresa americana Electronic Arts (EA), produtora do popular jogo de futebol para videogames EA Sports FC e do jogo de simulação social The Sims, anunciou nesta segunda-feira (29) sua aquisição por um consórcio liderado pelo Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita por 55 bilhões de dólares (293 bilhões de reais).

O consórcio também é formado por fundos de investimento americanos, entre eles a Affinity Partners, empresa com sede em Miami fundada por Jared Kushner, ex-conselheiro da Casa Branca e genro do presidente Donald Trump.

Em um comunicado, Andrew Wilson, presidente e diretor-executivo da EA, destacou o trabalho dos funcionários da companhia e disse que a aquisição ajuda a "abrir novas oportunidades a nível global".

A EA, que além do EA Sports FC (antes FIFA) é conhecida por franquias populares como Madden NFL e Battlefield, registrou receitas de 7,5 bilhões de dólares (40 bilhões de reais) em seu último exercício fiscal.

A concretização da operação de compra, que ainda precisa daaprovação dos acionistas da EA e das autoridades reguladoras, está previsto para o início de 2026.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF, na sigla em inglês) já possui uma participação de 9,9% na EA e renovará seu investimento atual como parte da transação.

O acordo será financiado com cerca de 36 bilhões de dólares (192 bilhões de reais) em capital dos membros do consórcio e 20 bilhões de dólares (106 bilhões de reais) em dívida comprometida pelo JPMorgan Chase.

Após a conclusão do negócio, a EA deixará de ser negociada na Bolsa de Valores Nasdaq, mas manterá sua sede em Redwood City, Califórnia, e continuará sendo liderada por Wilson.

O acordo representa o mais recente grande investimento do PIF no setor, enquanto a Arábia Saudita busca diversificar sua economia além das receitas do petróleo.

arp/mlm/val/ad/mar

