Topo

Notícias

Confiança do comércio cai 5% em setembro, ao menor nível desde 2021, revela CNC

Rio

29/09/2025 11h35

Os comerciantes brasileiros ficaram menos otimistas em setembro, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) caiu 5,0% em relação a agosto, já descontadas as influências sazonais, o segundo recuo consecutivo.

O índice ficou em 97,2 pontos, na zona de insatisfação, abaixo de 100 pontos. O resultado representa o menor nível desde maio de 2021, quando estava em 94,7 pontos. Na comparação com setembro de 2024, o Icec teve redução de 10,3%.

"Em setembro 46% dos varejistas apresentaram expectativa de piora da economia, o maior percentual desde julho de 2020 (49,2%). Levando o indicador a ficar cada vez mais equilibrado, apesar dos que projetam uma melhora continuarem como maioria (54,0%)", observou a CNC.

Na passagem de agosto para setembro, o componente de avaliação das condições atuais diminuiu 5,0%, com quedas nos itens economia (-5,9%), empresa (-4,2%) e setor (-5,3%). O componente das expectativas caiu 7,0%, com reduções nos quesitos economia (-10,2%), setor (-7,0%) e empresa (-4,6%). O componente das intenções de investimentos teve redução de 2,6%, com quedas nos itens estoques (-0,6%), investimentos na empresa (-2,4%) e na contratação de funcionários (-4,2%).

"A confiança é um termômetro essencial da atividade econômica e reflete diretamente o humor das famílias. Quando o consumidor se retrai, o empresário também posterga investimentos e contratações, o que compromete a geração de empregos. Para reverter esse quadro, é fundamental criar condições que fortaleçam o poder de compra e estimulem o consumo responsável, devolvendo dinamismo ao comércio e à economia do País", declarou o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, em nota oficial.

Entre os segmentos varejistas, o comércio de bens não duráveis - que inclui supermercados, farmácias e lojas de cosméticos - teve queda de 6,8% na confiança em setembro ante agosto. O índice do varejo de bens de consumo duráveis diminuiu 4,5% no período, e o de bens semiduráveis caiu 3,9%.

Na comparação com setembro do ano passado, a confiança do segmento de bens não duráveis encolheu 9,6% em setembro de 2025. No varejo de bens de consumo duráveis, a confiança reduziu 13,7% no período, e a de bens semiduráveis, queda de 6,6%.

O resultado reflete uma combinação de juros elevados e de consumidores mais cautelosos, avaliou o economista-chefe da CNC, Fabio Bentes.

"A taxa Selic em patamar alto desestimula os investimentos, ao mesmo tempo em que o enfraquecimento do mercado de trabalho e a redução da intenção de consumo das famílias freiam o comércio. Não por acaso, a intenção de contratação de funcionários foi o subitem com maior queda em setembro", explicou Bentes, em nota.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Alcaraz vence Ruud e vai enfrentar Fritz na final do ATP 500 de Tóquio

Grupo religioso com 17 pessoas é resgatado após se perder em morro de Porto Alegre

Pentágono enviará 200 soldados da Guarda Nacional a Portland

Sindustrigo vê potencial para produção paulista nos próximos anos

Bebês em incubadoras na Cidade de Gaza correm risco com intensificação de ataque israelense, diz Unicef

Com deputado nos EUA, Moraes manda notificar Eduardo Bolsonaro por edital

Após 24 anos, filho lê carta deixada por comissária do 11 de Setembro; veja

Exportadores dos EUA reportam vendas de milho ao México e a locais não revelados

Rússia sai da convenção europeia contra a tortura

STF tem 2 votos contra concessão de floresta em terras indígenas a empresas

Motorista de ônibus mata passageiro na zona sul de São Paulo