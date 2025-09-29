Concessões de empréstimos no Brasil caem em agosto, estoque de crédito sobe, mostra BC

SÃO PAULO (Reuters) - As concessões de empréstimos no Brasil caíram 1,9% em agosto na comparação com o mês anterior, informou o Banco Central nesta segunda-feira, com o estoque total de crédito avançando 0,5% no período, a R$6,757 trilhões.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, o crescimento do estoque total de crédito desacelerou para 10,1% em agosto, de 10,8% em julho, em meio a uma política monetária contracionista, com a taxa básica de juros Selic em 15%.

Na semana passada, o BC projetou uma expansão de 8,8% no estoque de crédito do Brasil este ano.

No mês, as concessões de financiamentos com recursos livres, nos quais as condições dos empréstimos são livremente negociadas entre bancos e tomadores, tiveram queda de 3,3% em relação ao mês anterior. Para as operações com recursos direcionados, que atendem a parâmetros estabelecidos pelo governo, houve aumento de 9,4% no período.

A inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 5,4% em agosto, contra 5,2% no mês anterior.

Já os juros cobrados pelas instituições financeiras no crédito livre ficaram em 46,0%, um aumento de 0,4 ponto percentual em relação ao mês anterior.

Nos recursos direcionados, houve recuo de 0,2 ponto no mês, a 11,7%.

O spread bancário, diferença entre o custo de captação dos bancos e a taxa final cobrada do cliente, avançou para 32,3 pontos percentuais nos recursos livres, contra 31,8 pontos no mês anterior.

(Por Camila Moreira)