Companhias aéreas alertam que paralisação do governo dos EUA pode atrasar voos

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - Companhias aéreas dos Estados Unidos alertaram nesta segunda-feira que uma paralisação parcial do governo pode prejudicar a aviação do país e atrasar voos, uma vez que controladores de tráfego aéreo e agentes de segurança seriam forçados a trabalhar sem remuneração e outras funções seriam interrompidas.

O grupo comercial de companhias aéreas Airlines for America, que representa United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Airlines e outras, advertiu que, se o financiamento for suspenso, "o sistema poderá ter que desacelerar, reduzindo a eficiência".

O alerta sobre as viagens aéreas é o mais recente dano colateral em potencial da disputa política em Washington sobre o financiamento do governo.

"Quando os funcionários federais que gerenciam o tráfego aéreo, inspecionam as aeronaves e protegem o sistema de aviação do nosso país são dispensados ou trabalham sem remuneração, todo o setor e milhões de norte-americanos sentem a pressão", disse o grupo.

Em 2019, durante uma paralisação de 35 dias, o número de ausências de controladores e oficiais de aviação aumentou, pois os trabalhadores não receberam seus pagamentos, elevando o tempo de espera nos postos de controle em alguns aeroportos.

A paralisação começará na quarta-feira, a menos que haja um acordo entre democratas e republicanos sobre um projeto de lei de financiamento do governo. Líderes democratas do Congresso saíram de uma reunião com o presidente Donald Trump nesta segunda-feira sem chegar a um acordo.