Sinais de alerta: como reconhecer primeiros sintomas do câncer em crianças?

Entre os tipos mais comuns de câncer na infância estão as leucemias, os linfomas e os tumores do sistema nervoso central
Entre os tipos mais comuns de câncer na infância estão as leucemias, os linfomas e os tumores do sistema nervoso central Imagem: iStock
do UOL

Colaboração para VivaBem

29/09/2025 17h25

Todos os anos, mais de 10 mil crianças e adolescentes recebem o diagnóstico de câncer no Brasil, segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer). A maior parte dos casos ocorre em crianças de quatro a cinco anos.

Embora o impacto inicial da notícia seja devastador para qualquer família, os avanços da medicina trazem esperança: quando a doença é descoberta cedo e tratada em centros especializados, cerca de 80% dos pacientes conseguem alcançar a cura.

O diagnóstico precoce é decisivo, e pediatras têm papel central —são eles que acompanham o crescimento da criança e podem incluir a investigação de câncer entre as hipóteses diagnósticas, sempre que houver sinais de alerta.

Sintomas que merecem atenção dos pais

Para ajudar famílias e profissionais de saúde, o Inca elaborou uma cartilha destacando sintomas que, se persistirem, precisam ser investigados o quanto antes. Entre eles estão:

  • Palidez acentuada, hematomas ou sangramentos sem explicação;
  • Dores ósseas persistentes;
  • Caroços ou inchaços sem febre e indolores;
  • Perda de peso sem motivo aparente;
  • Tosse persistente, suor noturno e falta de ar;
  • Alterações nos olhos, como estrabismo;
  • Inchaço abdominal;
  • Dores de cabeça fortes e frequentes, especialmente acompanhadas de vômitos matinais;
  • Dores em membros e inchaços sem histórico de trauma.

Médicos também orientam que os pais observem mudanças de comportamento —os cuidadores costumam ser os primeiros a notar algo fora do padrão. Esse olhar atento pode ser decisivo para antecipar o diagnóstico.

Entre os tipos mais comuns de câncer na infância estão as leucemias, os linfomas e os tumores do sistema nervoso central. Diferentemente do que ocorre em adultos —em que há fatores de risco bem definidos, como o tabagismo no câncer de pulmão—, os tumores infantis não têm causas tão previsíveis, o que reforça a importância da atenção aos sintomas.

Papel do tratamento e do apoio emocional

O tratamento do câncer infantil geralmente envolve quimioterapia, à qual as crianças costumam responder melhor do que os adultos. No entanto, os efeitos colaterais exigem acompanhamento constante, para minimizar complicações tardias. Durante esse processo, outro desafio é o risco de infecções oportunistas, que podem se tornar a principal causa de mortalidade durante o tratamento.

Os médicos consideram um paciente curado apenas cinco anos depois do fim da doença, período em que existe risco de reincidência. Passado esse tempo, a probabilidade de retorno é mínima.

Além dos recursos oferecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), especialistas reforçam a necessidade de humanização no atendimento, com acolhimento emocional, aliado ao acompanhamento médico rigoroso.

*Com informações de reportagem publicada em 23/11/2019

