Como pedir empréstimo deixando o saldo do FGTS como garantia?

Trabalhadores com vínculo formal em regime CLT agora podem contratar empréstimos utilizando parte do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, dentro da modalidade chamada Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito vinculado ao FGTS?

Funcionários registrados em carteira têm direito a essa nova linha de financiamento, criada pelo governo federal para ampliar o acesso ao crédito. O pedido deve ser feito de forma digital, pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, ou diretamente em bancos e instituições financeiras habilitadas.

Na prática, o trabalhador informa o valor desejado e recebe diferentes propostas do sistema, que funciona como um leilão de ofertas. Assim, é possível escolher a alternativa mais vantajosa, avaliando prazos e taxas de juros.

As parcelas são abatidas automaticamente pelo eSocial, com limite de até 35% do salário mensal. De acordo com o governo, esse mecanismo possibilita juros menores que os normalmente cobrados em empréstimos consignados convencionais. Após a contratação, o acompanhamento do débito pode ser feito diretamente no aplicativo.

É permitido usar até 10% do saldo do FGTS como garantia. Em caso de demissão, até 100% da multa rescisória pode ser direcionada para liquidar a dívida. A mudança de emprego não altera as condições do contrato, desde que o trabalhador permaneça no regime CLT.

O programa é administrado pelo Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, responsável por sugerir normas e definir o teto máximo de juros.

Desde 25 de abril, quem já possui empréstimos descontados em folha pode migrar o contrato para essa nova modalidade. Um dos principais objetivos da iniciativa é reduzir o superendividamento dos trabalhadores.

Essa opção pode ser útil para quitar dívidas de alto custo, como o rotativo do cartão de crédito. Segundo Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), também é uma alternativa para cobrir débitos de cheque especial ou de empréstimos pessoais do tipo CDC. Ela explica: "Na falta de reserva de emergência, essa modalidade se mostra mais adequada que outras disponíveis no mercado".

Por outro lado, a especialista alerta que não é a melhor escolha para aposentados que ainda trabalham e já utilizam margem consignável pelo INSS. "Nesses casos, o consignado pelo benefício previdenciário continua sendo mais vantajoso, pois apresenta juros menores que o consignado via CLT", ressalta.

Antes de assinar o contrato, é essencial analisar o Custo Efetivo Total (CET), que mostra o valor real da dívida. Leticia orienta: "O empréstimo pode ser válido para financiar um imóvel, mas não deve ser usado apenas para cobrir gastos cotidianos, sob risco de comprometer o orçamento".

Como ativar a Carteira de Trabalho Digital?

Para acessar a versão digital, é necessário possuir cadastro no Gov.br. O processo é simples:

Entrar no portal Gov.br e preencher os dados básicos (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responder a cinco perguntas sobre o histórico profissional; Receber uma senha provisória, que deve ser alterada no primeiro login; Finalizar o cadastro e acessar a Carteira de Trabalho Digital, disponível no aplicativo (Android e iOS) ou no site servicos.mte.gov.br

.O documento digital é gerado automaticamente. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, todos os cidadãos com CPF já possuem a carteira digital ativa. Quem nunca teve emprego formal verá apenas seus dados pessoais registrados.