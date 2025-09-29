Topo

Cocal inicia operação da segunda planta de biogás no interior de SP

29/09/2025 13h49

São Paulo, 29 - A Cocal, do setor sucroenergético, iniciou a operação de sua segunda planta 100% de biometano, localizada em Paraguaçu Paulista, no oeste paulista, com capacidade de produção de até 60 mil metros cúbicos de biocombustível por dia. A inauguração da unidade ocorreu no último fim de semana, informou o governo do Estado de São Paulo, em nota.A unidade utiliza vinhaça e torta de filtro, subprodutos da cana-de-açúcar, além de esterco animal de uma granja da região, como matéria-prima para a produção de biogás. O combustível é purificado e transformado em biometano, que será distribuído via GNC (gás comprimido em cilindros transportados por caminhões)."Com nossas duas plantas em atividade, nossa região se torna uma das principais produtoras de biometano do mundo", disse ele, na nota, o membro do conselho de acionistas da Cocal, Carlos Ubiratan Garms. A outra planta está localizada em Narandiba.A inauguração teve a presença do governador Tarcísio de Freitas, além de autoridades como o secretário executivo de Agricultura e Abastecimento, Alberto Amorim, o secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, e parlamentares estaduais e federais.

