CNU 2025: provas objetivas serão aplicadas neste domingo (5)

Blocos temáticos

Assim como na edição de 2024, as vagas estão organizadas em nove blocos temáticos, com oportunidades para os níveis superior e intermediário (médio e técnico). São eles:

Bloco 1 - seguridade social: saúde e assistência;

Bloco 2 - cultura e educação;

Bloco 3 - ciências, dados e tecnologia;

Bloco 4 - engenharia e arquitetura;

Bloco 5 - administração;

Bloco 6 - desenvolvimento socioeconômico;

Bloco 7 - justiça e defesa;

Bloco 8 - intermediário;

Bloco 9 - intermediário - regulação.

Como na primeira edição, o modelo unificado permitiu que, no momento da inscrição, o candidato optasse por um bloco e indicasse diferentes cargos e órgãos, em ordem de preferência, para ser classificado com base em seu desempenho.

Entre os blocos temáticos, o nono, com cargos de nível intermediário de escolaridade, registrou o maior número de inscrições, com 177.598 homologadas.

Confira o cronograma das provas

Data da prova objetiva: 5/10/2025 (domingo)

Horários:

Nível superior - das 13h às 18h

Nível intermediário - das 13h às 16h30

Os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou, seja às 12h30, observado o horário oficial de Brasília (DF).

Divulgação da objetiva e convocação para a discursiva: 12/11/2025

Envio de títulos: 13 a 19/11/2025

Prova discursiva: 7/12/2025

Verificação de cotas: 30/11 a 8/12/2025

Resultado final previsto: 30/01/2026