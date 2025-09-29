Topo

CNU 2025: provas objetivas serão aplicadas neste domingo (5)

29/09/2025 14h54

Blocos temáticos 

Assim como na edição de 2024, as vagas estão organizadas em nove blocos temáticos, com oportunidades para os níveis superior e intermediário (médio e técnico). São eles: 

  • Bloco 1 - seguridade social: saúde e assistência;
  • Bloco 2 - cultura e educação;
  • Bloco 3 - ciências, dados e tecnologia; 
  • Bloco 4 - engenharia e arquitetura;  
  • Bloco 5 - administração;  
  • Bloco 6 - desenvolvimento socioeconômico; 
  • Bloco 7 - justiça e defesa;  
  • Bloco 8 - intermediário;  
  • Bloco 9 - intermediário - regulação.  

Como na primeira edição, o modelo unificado permitiu que, no momento da inscrição, o candidato optasse por um bloco e indicasse diferentes cargos e órgãos, em ordem de preferência, para ser classificado com base em seu desempenho. 

Entre os blocos temáticos, o nono, com cargos de nível intermediário de escolaridade, registrou o maior número de inscrições, com 177.598 homologadas. 

Confira o cronograma das provas 

Data da prova objetiva: 5/10/2025 (domingo) 

Horários: 

  • Nível superior - das 13h às 18h 
  • Nível intermediário - das 13h às 16h30  

Os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou, seja às 12h30, observado o horário oficial de Brasília (DF).  

Divulgação da objetiva e convocação para a discursiva: 12/11/2025 

Envio de títulos: 13 a 19/11/2025 

Prova discursiva: 7/12/2025 

Verificação de cotas: 30/11 a 8/12/2025 

Resultado final previsto: 30/01/2026 

