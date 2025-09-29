CNU 2025: provas objetivas serão aplicadas neste domingo (5)
Blocos temáticos
Assim como na edição de 2024, as vagas estão organizadas em nove blocos temáticos, com oportunidades para os níveis superior e intermediário (médio e técnico). São eles:
- Bloco 1 - seguridade social: saúde e assistência;
- Bloco 2 - cultura e educação;
- Bloco 3 - ciências, dados e tecnologia;
- Bloco 4 - engenharia e arquitetura;
- Bloco 5 - administração;
- Bloco 6 - desenvolvimento socioeconômico;
- Bloco 7 - justiça e defesa;
- Bloco 8 - intermediário;
- Bloco 9 - intermediário - regulação.
Como na primeira edição, o modelo unificado permitiu que, no momento da inscrição, o candidato optasse por um bloco e indicasse diferentes cargos e órgãos, em ordem de preferência, para ser classificado com base em seu desempenho.
Entre os blocos temáticos, o nono, com cargos de nível intermediário de escolaridade, registrou o maior número de inscrições, com 177.598 homologadas.
Confira o cronograma das provas
Data da prova objetiva: 5/10/2025 (domingo)
Horários:
- Nível superior - das 13h às 18h
- Nível intermediário - das 13h às 16h30
Os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou, seja às 12h30, observado o horário oficial de Brasília (DF).
Divulgação da objetiva e convocação para a discursiva: 12/11/2025
Envio de títulos: 13 a 19/11/2025
Prova discursiva: 7/12/2025
Verificação de cotas: 30/11 a 8/12/2025
Resultado final previsto: 30/01/2026