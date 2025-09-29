Topo

Notícias

CNA/Cepea: população ocupada no agronegócio no 2º tri é recorde para período

29/09/2025 18h01

Brasília, 29 - A população ocupada no agronegócio brasileiro alcançou 28,2 milhões de pessoas no segundo trimestre deste ano, informaram a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) em boletim sobre mercado de trabalho divulgado nesta segunda-feira. O número é recorde para o período e 0,5% superior ao registrado no primeiro trimestre deste ano, ou 139.010 trabalhadores mais. Com o resultado, o agronegócio atingiu participação de 26% no total de empregos no País.O desempenho foi impulsionado, de acordo com o boletim, pelo crescimento nos segmentos primário, serviços relacionados ao agronegócio e insumos agropecuários. Em relação a igual período de 2024, a população ocupada aumentou 0,9%, ou 244.646 trabalhadores a mais ante o segundo trimestre de 2024, com altas em todos os segmentos à exceção do primário.Houve também aumento no número de mulheres na população ocupada do agronegócio de 1,9%, a 203.093 trabalhadores, enquanto a população ocupada masculina no agronegócio avançou 0,2%, para 41.554 trabalhadores. O boletim revela ainda alta de 3,4% no número de trabalhadores com formação no ensino médio (371.051 trabalhadores) e de 4,5% no contingente de trabalhadores com ensino superior (201.987 trabalhadores) na comparação do segundo trimestre deste ano ante igual período do ano passado. Em contrapartida, houve queda de 8,5% no número de trabalhadores empregados no setor sem instrução e de 1,8% de trabalhadores com ensino fundamental.

