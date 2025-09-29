Topo

Notícias

China planeja introduzir ferramenta de US$ 70 bilhões para impulsionar investimentos

Pequim

29/09/2025 08h22

O principal planejador econômico da China anunciou nesta segunda-feira (29) que o governo almeja lançar uma nova ferramenta de política para reabastecer fundos para investimento, após Pequim relatar um crescimento mais lento e esfriamento nos investimentos.

A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma informou que as autoridades estão trabalhando para introduzir um instrumento financeiro totalizando 500 bilhões de yuans, equivalente a US$ 70,09 bilhões, para fornecer capital para projetos de investimento, o que poderia expandir o investimento efetivo e garantir um crescimento econômico estável.

Após o lançamento do novo instrumento, os governos locais serão instados a acelerar a construção de projetos, disse a Comissão.

O planejador estatal não forneceu mais detalhes sobre quando ou como o instrumento será introduzido. Mas a mídia local informou recentemente que os três bancos de políticas estatais do país - o Banco de Desenvolvimento da China, o Banco de Desenvolvimento Agrícola da China e o Banco de Exportação e Importação da China - ajudariam a canalizar os fundos para áreas como economia digital, inteligência artificial e infraestrutura de consumo.

O novo instrumento poderia ajudar a amortecer o enfraquecimento do crescimento do investimento observado em julho e agosto, afirmam economistas. Nos primeiros oito meses deste ano, o investimento em ativos fixos da China cresceu apenas 0,5% em relação ao ano anterior, o ritmo mais lento, excluindo os anos da pandemia de Covid-19, de acordo com os últimos dados oficiais. Fonte: Dow Jones Newswires.*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

