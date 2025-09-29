Topo

China acusa EUA de ampliar sanções e ameaçar cadeias globais com novas regras de exportação

São Paulo

29/09/2025

A China criticou duramente uma nova regra de controle de exportações publicada pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos ao afirmar que a medida "impacta de forma severa a ordem do comércio internacional e mina a segurança e a estabilidade das cadeias globais de produção e fornecimento". Em comunicado, o Ministério do Comércio chinês disse que as regras norte-americanas, que estendem sanções a subsidiárias de empresas que fazem parte da "lista de entidades" com participação superior a 50%, representam "mais um exemplo típico da generalização, pelos EUA, do conceito de segurança nacional e do uso abusivo dos controles de exportação".

Segundo Pequim, a decisão de Washington prejudica os direitos e interesses legítimos das empresas afetadas e tem "natureza extremamente nociva".

O governo chinês declarou-se contra a medida e instou os EUA a "corrigirem imediatamente essa prática equivocada e a cessarem a repressão injustificada contra empresas chinesas", prometendo ainda tomar as medidas necessárias para "defender com firmeza" seus interesses.

Em outro comunicado, o Ministério do Comércio também reagiu à decisão do Japão de atualizar sua "lista de usuários finais" de exportação, incluindo diversas empresas chinesas.

A pasta afirmou que Tóquio agiu de forma a "prejudicar os interesses das companhias dos dois países", e pediu a suspensão imediata da prática. Pequim, porém, saudou a exclusão de duas empresas chinesas da lista, medida que "está de acordo com os interesses comuns de ambas as partes", e disse estar disposta a ampliar a remoção de outras companhias.

